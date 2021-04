Comando estratégico de Estados Unidos advierte sobre tensión y guerra nuclear, mientras Putin lanza amago

El Comando Estratégico de los Estados Unidos lanzó una postura sobre el peligro de un conflicto armado nuclear “impredecible”.

“El espectro del conflicto actual no es lineal ni predecible”, publicó el Comando en su cuenta de Twitter. “Debemos tener en cuenta la posibilidad de que un conflicto conduzca a condiciones que podrían llevar muy rápidamente a un adversario a considerar el uso de armas nucleares como su opción menos mala”.

No hay referencia específica a una nación, pero Estados Unidos y Rusia han intensificado sus diferencias, luego de las sanciones del presidente Joe Biden al gobierno de Vladimir Putin, lo que derivó en una reacción del Kremlin con la sugerencia al embajador estadounidense de salir del país.

La Administración Biden expulsó a 10 oficiales rusos, luego de reportes que confirmaron la intervención de Rusia en las elecciones del 2020, algo que también hizo en 2016, según los informes de Inteligencia estadounidenses.

El comandante Charles Richard, dirigente del Comando Estratégico, dará testimonio al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y al Comité de Servicios Armados del Senado esta semana, donde hablará de los peligros de la tensión armada y la necesidad de tener fondos disponibles para el 2022.

#USSTRATCOM Posture Statement Preview: The spectrum of conflict today is neither linear nor predictable. We must account for the possibility of conflict leading to conditions which could very rapidly drive an adversary to consider nuclear use as their least bad option. pic.twitter.com/4Oe7xkl05L

