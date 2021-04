Dave Bautista no volverá a la lucha profesional

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras retirarse de la competición profesional en 2019 y a raíz de su éxito como actor en películas de acción, incluidas las de la saga ‘Guardianes de la Galaxia’, Dave Bautista regresó brevemente al mundo de la lucha libre hace unos días para recordar sus días de gloria en la WWE y, de paso, vencer una vez más a su gran rival Ric Flair.

Sin embargo, el intérprete ha querido recalcar ahora que ese combate no dejó de ser un pequeño ejercicio de nostalgia para cerrar definitivamente ese triunfal capítulo de su carrera profesional, la cual se centrará exclusivamente, a partir de ahora, en la industria hollywoodiense y en aquellos trabajos promocionales ligados a su pertenencia al universo Marvel.

“Me está resultando difícil convencer a la gente de que me he retirado de verdad. No te puedes imaginar lo complicada que está siendo esta conversación”, ha bromeado el astro de Hollywood en conversación con el podcast ‘Justice Con’, presentado por el cineasta Zack Snyder, flamante realizador de la última película de los superhéroes de la factoría DC. “Y es comprensible, porque muchas veces la gente que dice que se retira no lo hace realmente, solo espera a que se le presente un buen cheque para volver”, ha señalado.

NO HARÍA UNA SERIE DE DRAX En entrevista, #DaveBautista aseguró que no realizaría una serie de Drax el Destructor, esto debido a que no le gustaría usar el maquillaje durante todos los días. "No voy a firmar para una serie en la que esté con ese maquillaje todos los días." pic.twitter.com/EnQ1wtOqBO — Gaby Meza – 🍿🌈 (@GabyMeza8) April 21, 2021

En su caso, el término de su trayectoria como luchador no podría haber sido más positivo para él, por lo que entiende que un eventual regreso podría acabar empañando de alguna forma su intachable historial, que le llevará a ingresar próximamente en el histórico Salón de la Fama de la citada WWE. “Conmigo no va a ocurrir eso. Creo que he salido del negocio de una forma casi literaria, así que no voy a volver. Simplemente he terminado con esto y he tenido la suerte de hacerlo en mis propios términos. Nadie me puede arrebatar ya ese final”, ha explicado.