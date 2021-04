Declararon culpables a padre e hijo hispanos del horrible asesinato de Nicole Montalvo

Nicole Montalvo no llegó por su hijo a la escuela un día de 2019. Ese fue el principio de una historia de terror que el pasado martes terminó con el veredicto de la justicia en contra de su esposo y su suegro.

Chritopher Otero-Rivera y su padre, Ángel Rivera, padre e hijo, fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado por la muerte en 2019 de Nicole, cuyo cadáver enterraron en su propiedad en el condado de Osceola, en el centro de Florida.

Jury finds Christopher Otero-Rivera and his father Angel Rivera GUILTY on all charges in Nicole Montalvo’s murder @fox35orlando pic.twitter.com/e0Iqd3QPr3

Otero-Rivera y su padre, fueron declarados culpables por un jurado de los delitos de “asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas”, recogió el canal local WFTV9.

El veredicto se leyó la tarde de este miércoles, aunque la sentencia se llevará a cabo en una fecha posterior.

El fiscal, Ryan Williams, señaló que ambos hombres son elegibles para cadena perpetua, lo que probablemente será su recomendación.

Los dos hombres estaban acusados de la muerte de Nicole Montalvo, esposa de Otero-Rivera, a quien asesinaron en 2019 y cuyos restos fueron encontrados en la propiedad de los Rivera.

Montalvo, de 33 años, fue reportada como desaparecida en octubre de 2019 después de que no pasara a recoger a su hijo de 8 años en la escuela.

Sus restos desmembrados fueron encontrados más tarde enterrados en la propiedad de los Rivera.

Otero-Rivera y Montalvo tuvieron un hijo juntos, pero estaban separados.

Williams estableció en sus argumentos finales asegura que sin duda razonable, los hispanos conspiraron para asesinar a Nicole.

A juror in the murder trial of Christopher Otero-Rivera and his father Angel Rivera has been removed for dozing off during the trial. The two men are accused of murdering Christopher’s wife Nicole Montalvo. #WFTV #Osceola pic.twitter.com/AhrcU3MEsK

— Jeff Deal (@JDealWFTV) April 20, 2021