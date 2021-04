Día de la Tierra 2021: Cómo reducir el desperdicio de alimentos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El desperdicio de alimentos tiene un efecto negativo en el planeta. De acuerdo a la organización ambiental WWF un tercio de todos los alimentos que producimos no se consumen, con importantes impactos negativos en la naturaleza, el hambre mundial y la economía.

Se desperdicia comida desde la granja, las tiendas, los restaurantes y en casa. Hacer lo posible por evitar desperdiciar comida es una forma de dañar menos al planeta y cuidarlo siempre, no únicamente el Día de la Tierra.

Cómo reducir el desperdicio de alimentos

1. Realiza un plan de comidas y una lista de compras

Antes de ir de compras realiza un plan de comidas a la semana y crea una lista de los alimentos que requerirás. Esta sencilla acción ayuda a que solo obtengas las cosas necesarias de acuerdo a lo que cocinarás, con ello también evitas gastos innecesarios. Compra exactamente lo que necesitas. Sin vegetales extra que en unos días podrían estarse echando a perder aun estando en el frigorífico.

2. Evita las compras impulsivas

Procura no ir a hacer tus compras a la tienda de comestibles o supermercado con el estómago vacío. El hambre puede provocar que compres por impulso y termines llevando más de lo necesario. No caigas en tentaciones de alimentos colocados estratégicamente en área de cajas.

3. Compra menos comida que se eche a perder rápidamente

Las ofertas de productos en grandes cantidades o los alimentos en paquetes pueden impulsarte a adquirir más de lo que realmente necesitas. Elegir fruta y verdura sin empaquetar para llevar solo las piezas que requieres no solo te ahorra dinero, evitas llevar a casa alimentos que no consumirás en su totalidad y que se echarán a perder generando un desperdicio.

4. Congela las sobras

Evita que se eche a perder la comida. Si tienes alimentos que sabes que no consumirás en un corto periodo de tiempo, congélalos. La carne, el pan, las hierbas, las verduras y las frutas pueden durar mucho tiempo si se almacenan en el congelador. Congela y etiqueta las sobras, y posteriormente asegúrate de comerlas.

5. Almacena los alimentos de la manera correcta

Para que tus alimentos puedan mantenerse en buen estado durante más tiempo, es importante almacenarlos correctamente, en la alacena, en el refrigerador y en el congelador. Algunos errores pueden estar disminuyendo su tiempo de vida.

6. Escanea tu refrigerador

Revisa periódicamente tu refrigerador para ver qué alimentos tienes para aprovechar primero antes de que se termine tu tiempo de vida, para planificar tu comidas y hacer su lista de compras.

7. Aprovechando las sobras

Cocinar dos veces por semana y almacenar las sobras en el refrigerador para comer más tarde durante la semana, es una manera de ahorrar tiempo en la cocina y de reducir el desperdicio de alimentos.

Si requieres cocinar con mayor frecuencia, puedes elegir un día o dos a la semana para comer las sobras que se hayan almacenado en el refrigerador o el congelador. Reduces el desperdicio y mantienes en orden el frigorífico.

8. Piensa dos veces antes de tirar la comida

Antes de tirar la comida, piensa si realmente ya no puede ser consumida. Algunos vegetales pueden parecer marchitos pero aún pueden aprovecharse para preparar distintos y sabrosos platillos.

El fechado de consumo preferente no siempre indica que un producto ya no pueda consumirse. Los fabricantes proporcionan un fechado para ayudar a los consumidores y minoristas a decidir cuando los alimentos son de mejor calidad. Algunos productos como el pan de molde o las pastas, si se han almacenado de manera adecuada y no muestran señales de deterioro, pueden consumirse si la fecha se cumple.

9. Pide a medida en el restaurante

En un restaurante pide comida que no contenga los ingredientes que no te gusten o que sepas que no comerás para evitar que se queden en el plato y terminen siendo un desperdicio. Otras maneras de reducir tu desperdicio de alimentos en el restaurante es ordenar porciones más pequeñas o llevar a casa tus sobras.

10. Dona tus alimentos

Investiga si hay un programa de donación de alimentos cerca de casa. Pregunta en los supermercados y restaurantes.

Si todos compráramos, cocináramos y comiéramos de manera más inteligente, podríamos evitar desperdiciar comida.

