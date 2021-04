Invertirán $30 millones en una campaña para volver atraer a turistas a NYC tras la pandemia del COVID-19

Nueva York se prepara para “despertar” de la pesadilla económica del COVID-19 este verano con la mayor campaña turística de su historia, que recibirá una inyección de $30 millones de dólares e irá dirigida principalmente al visitante nacional, según anunciaron este miércoles el alcalde Bill de Blasio y la oficina de promoción de turismo ‘NYC & Company’.

La campaña turística, que comenzará en junio y aún no tiene lema, busca impulsar uno de los pilares esenciales de la Gran Manzana, que en 2019 registró un récord de 66.6 millones de visitantes y este 2021 proyecta atraer más de la mitad de esa cifra, 36.4 millones, centrándose sobre todo en el turistas de EEUU debido a las restricciones de entrada al país.

“Estamos poniendo 30 millones de dólares tras este esfuerzo para alcanzar a todo el mundo y decirle a la gente lo importante que es volver aquí. Es una oportunidad para ser parte del renacimiento, de algo realmente especial en el que fue el epicentro (de la pandemia) de este país durante un tiempo”, dijo el Alcalde en su rueda de prensa diaria.

Junto a él, Fred Dixon, el máximo ejecutivo de NYC & Company, aseguró que “Nueva York está despertando” y quiso reflejar el “optimismo” del sector por una recuperación económica “gradual pero certera” que se vislumbra a medida que avanzan las vacunaciones contra el COVID-19, ya que la mitad del país ha recibido al menos una dosis.

PRESS RELEASE: @nycgo presents #NYCReawakens as New York City begins tourism comeback, including five-borough destination updates and announcement with @NYCMayor of new upcoming $30 million marketing campaign https://t.co/APJ5TQYLL2

— NYC & Company (@nycgo_press) April 21, 2021