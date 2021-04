Kim Kardashian enloquece al descubrir su inesperada conexión con la serie ‘Bridgerton’

La pasión de Kim Kardashian por la serie ‘Bridgerton’ es de sobra conocida por todos sus fans. Ella misma se encargó de documentar en tiempo real la montaña rusa de emociones que experimentó viendo la primera temporada a través de sus historias de Instagram, así que resulta comprensible que se haya llevado una gran alegría al descubrir que tiene una conexión inesperada con el gran éxito de Netflix.

La encargada de desvelar esta información ha sido la actriz Nicola Coughlan, que da vida al personaje de Penelope Featherington y que ha recurrido a Twitter para hacerle llegar el siguiente mensaje: “Como la fan número uno de ‘Bridgerton’, ¿sabe Kim que los Kardashians fueron una gran inspiración para los Featheringtons?”.

Al parecer, Nicola hablaba a menudo del mediático clan con sus hermanas y su madre en la ficción durante las pruebas de vestuario y Kim no ha dejado escapar esta oportunidad para tratar de conseguir una invitación al set de rodaje a toda costa.

“¿QUÉ? Estoy alucinando. Me han enviado este tuit a través de mi grupo de chat dedicado a Bridgerton. ¿Podría asistir a alguna de las pruebas, por favor? ¡Lo significaría todo para mí!”, le ha pedido la famosa celebridad.

WHAT?!?! I am freaking out!!!!!! This tweet was sent to me on my @bridgerton group chat! Can I please come to a fitting?!?! It would make my whole life!!!!!! I love you Lady W!!! https://t.co/KVnCi6UZRT

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) April 20, 2021