Acusan a Lili Estefan de censurar el Mee Too Latino

Desde hace como dos meses, los conductores de ‘Chisme No Like’, Elisa Beristain y Javier Ceriani, han estado anunciado que sacarían a la luz algunos secretos del medio artístico en cuanto a escándalos y abusos sexuales. Pero más allá de eso, ellos han querido convertirse en una ventana para que las víctimas denuncien a través de su programa. Así lo han hecho durante varias semanas presentando siempre ‘los dos lados de la campana’.

Ahora que está en boca de todos la polémica de Noelia y el supuesto abuso sexual de Enrique Guzmán a su nieta Frida Sofía cuando esta tenía 5 años, los dos presentadores se han dedicado a investigar todos los detalles en torno a estas acusaciones. Pero siempre han dejado muy claro que: ‘No tengan miedo de hablar, que ellos están ahí para apoyarlas’.

Sin embargo, como ellos han manifestado, no todos los periodistas han brindado el mismo apoyo y señalaron a Lili Estefan de no estar haciendo lo mismo: ‘Todavía estamos esperando las disculpas de Lili Estefan porque ella fue de las primeras que censuró el Me Too Latino… -¿ Qué le pasó a Lili? – preguntó Elisa… Defendió a Eduardo Yáñez cuando golpeó a un periodista, a Eleazar Gómez cuando lo soltaron… Y hasta aquí tuvimos a Tefi Valenzuela y le preguntamos “qué sentiste” y dijo- “No pues imagínate”… Ella (Lili) siempre está incorrecta’, afirmaron los dos conductores.

Por su parte, Lili Estefan no ha respondido a los comentarios emitidos en ‘Chisme No Like’ pero, a través del programa que conduce ‘El Gordo y la Flaca’, le ha dado cobertura a varios de estos casos que están el ojo del huracán por no decir, todos

