Niño murió aplastado por un armario en su hogar en Harlem, Nueva York

Un niño de 7 años murió trágicamente cuando un tocador cayó encima de él dentro de su hogar en East Harlem (NYC).

El menor quedó atrapado entre los muebles y la puerta del dormitorio dentro del apartamento en Park Avenue y East 108th Street, el lunes alrededor de las 7:30 p.m. Otras personas en la residencia informaron haber escuchado un gran ruido y al niño gritando, pero no pudieron llegar a él, según el reporte de NYPD.

Llamaron a 911 y cuando arribó la policía, los bomberos y los paramédicos (EMS) tuvieron que derribar la puerta del dormitorio. Cuando entraron, el niño yacía en el suelo sin responder. Fue llevado al Hospital Mount Sinai, donde murió horas después, hacia la medianoche del martes, reportó New York Post.

De manera preliminar, se cree que la muerte fue un accidente, según la policía. La familia no identificada no ha emitido declaraciones a la prensa.

