Pistolero en supermercado “Stop & Shop” de Nueva York era un empleado “problemático” con enfermedad mental causada por una bala en la cabeza

Gabriel Dewitt Wilson, el empleado que abrió fuego ayer en el supermercado “Stop & Shop” en West Hempstead (Long Island, NY), matando a una persona e hiriendo a otras dos, tiene antecedentes de enfermedad mental e historial de delitos menores, dijeron las autoridades, sin detallar.

Aparentemente Wilson había sido una estrella de fútbol en su juventud, pero una herida de bala cambió su destino dramáticamente hace más de 10 años, dijo una vecina suya al New York Post.

Sus víctimas de ayer no han sido identificadas: el fallecido era el gerente de la tienda, de 49 años. Los heridos son una mujer y un hombre, empleados del establecimiento, que sigue siendo una escena del crimen y está cerrado al público.

El incidente sucedió ayer a las 11:19 a.m. en las oficinas administrativas de “Stop & Shop”, en el centro comercial Cherry Valley en West Hempstead. Wilson, de 31 años, fue detenido a unas dos millas, cuatro horas después de huir del supermercado donde laboraba como manipulador de carritos de compra. Fue procesado esta mañana por cargos que incluyen asesinato e intento de homicidio, reportó ABC News.

Era un empleado conflictivo, con un historial de avances no deseados hacia las mujeres y disputas agresivas con otros compañeros en los meses previos al tiroteo del martes, según el Comisionado de la Policía de Nassau, Patrick Ryder, acotó News 12.

“Cuando [el sospechoso] se presentó (ayer) en el trabajo, fue directamente a una oficina en el segundo piso… En ese momento, disparó a una víctima masculina y femenina”, ambos empleados de la tienda, que se están recuperando en el hospital, dijo el comisionado Ryder. “Y luego fue a la segunda oficina donde estaba el gerente, le disparó y lo mató. En cuestión de minutos, se acabó”.

Wilson luego huyó a pie de la concurrida tienda de comestibles y fue visto por última vez dirigiéndose hacia Hempstead Turnpike, dijo la policía cuando comenzó a buscarlo activamente, generando una parálisis en la localidad. Un informante llevó a la captura en 100 Terrace Ave. en Hempstead, usando un equipo SWAT (Special Weapons and Tactics).

Kimberly Castro, vecina de una antigua dirección de Wilson en Long Beach, dijo que el sospechoso tiene una hija y fue estrella del fútbol en su juventud, pero cambió drásticamente después de recibir un disparo en la cabeza hace años.

“Ya no está pensando de la manera correcta. Le dispararon en la cabeza, así que eso reorganiza las sustancias químicas de su cerebro “, aseguró Castro, de 22 años. “Solía ser un muy buen jugador de fútbol. Ganó títulos… Mucha gente esperaba que hiciera cosas buenas. Pero todo eso cambió cuando le dispararon”. Luego comenzó a tener “muchos problemas de ira. Tiraba cosas, golpeaba cosas”.

Las autoridades no han informado el motivo de los disparos, que se suma al repunte en la violencia armada en todo EE.UU. en lo que va de 2021, incluyendo una masacre de 8 muertos causada la semana pasada por un joven ex empleado, Brandon Scott Hole (19), dentro de una instalación de FedEx cerca del Aeropuerto Internacional de Indianápolis, quien luego se disparó a sí mismo.

LIVE NOW: Ahead of supermarket shooting suspect's arraignment, Nassau Co. officials discuss charges & more https://t.co/aDlYdH0CyZ pic.twitter.com/JHyC9FcdXw

.@NassauCountyPD Det. Lt. Steven Fitzpatrick says as far as a motive, Gabriel DeWitt Wilson was a troubled employee -with unwanted advancements towards females and aggressive disputes with other employees in the months prior to Tuesday’s shooting.

— News12LI (@News12LI) April 21, 2021