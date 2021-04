Tiroteo en un supermercado en Long Island, Nueva York; pistolero suelto

Al menos tres personas recibieron disparos en un supermercado en Long Island (NY) esta mañana, según la policía del condado Nassau.

El incidente se informó a las 11:19 a.m. en “Stop & Shop”, en el centro comercial Cherry Valley en West Hempstead. Se desconocen las condiciones de las víctimas y no se han realizado detenciones. El edificio está siendo evacuado actualmente y la investigación está en curso, reportó ABC News.

El Distrito Escolar de West Hempstead dijo que la policía les informó que hay actividad en el área. “Actualmente estamos en un bloqueo y les informaremos cuando termine”, dijo el distrito escolar. “Por favor, no vengas a los edificios. Todos están a salvo. Gracias”.

Noticia en desarrollo.

There has been an active shooter situation at the West Hempstead Stop & Shop. The #NassauCountyPD is canvassing the area & nearby schools have been notified to lock down & secure their buildings. The subject has not been apprehended yet & we ask that area residents remain indoors

— NCPD (@NassauCountyPD) April 20, 2021