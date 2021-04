Chrissy Teigen se implica en la polémica sobre la foto de Khloé Kardashian en bikini sin editar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La modelo Chrissy Teigen, esposa del cantante John Legend y azote reciente de la llamada ‘cultura de las dietas’, así como de los inflexibles cánones de belleza contra los que ha venido arremetiendo en sus últimas intervenciones públicas, no ha dudado en implicarse directa y emocionalmente en la controversia generada a raíz de la foto sin editar que, por error, subió Khloé Kardashian a su perfil de Instagram: una estampa que no ha dejado de intentar retirar desde entonces.

Para la maniquí, resulta algo “frustrante” que a la celebridad le avergüence mostrarse tal y como es ante sus seguidores de la esfera virtual, ya que eso significa que, de alguna manera, se está sometiendo a la dictadura de esos estándares de belleza imposibles que Chrissy trata de erradicar. Sin embargo, toda esta situación también le ha llevado a solidarizarse con la estrella televisiva, hermana menor de Kim Kardashian, al tener Khloé todo el derecho del mundo a decidir qué aspectos de su vida quiere compartir públicamente y cuáles no.

“Para serte sincera, tengo sentimientos encontrados al respecto y he tratado de analizar el problema desde múltiples perspectivas… Por una parte, me siento frustrada, porque veo a Khloé, que está tan guapa y tan fuerte, y me hace sentir orgullosa de la forma en que cultiva su cuerpo, y pienso que ella también debería estar muy orgullosa de sí misma y de cómo es… Pero claro, sí quiere retirar la foto… Por otra parte, si quiere quitarla tiene derecho a hacerlo, es su vida y eso está bien también”, ha asegurado a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live!’.