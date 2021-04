Cubano Yasel Puig firma con Las Águilas de Veracruz

Las Águilas de Veracruz de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) presentaron a través de sus redes sociales el refuerzo del jardinero cubano Yasiel Puig para la temporada 2021.

Previa a la firma que se concretó este jueves, Puig escribió en redes sociales: “Gracias México por estar ahí para mí una vez más en mi vida. Gracias Águila por esta oportunidad y por abrirme los brazos”.

Thank you Mexico, for being for me here once again in my life. Thank you @elaguilabeisbol for this opportunity and for opening your arms to me. This #wildhorse is grateful, and happy to play on the field once again! pic.twitter.com/htmJWFDGhy

— Yasiel Puig (@YasielPuig) April 21, 2021