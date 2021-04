‘Me ha agredido físicamente’, aseguró Alejandra Guzmán sobre Frida Sofía en medio de lágrimas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La mexicana Adela Micha entrevistó a Alejandra Guzmán por toda la controversia generada luego que su hija, Frida Sofía, declarara que el cantante y actor Enrique Guzmán, padre y abuelo respectivamente, la había manoseado a los 5 años. Ante la pregunta de la periodista: ‘¿Por qué crees que tu papá no lo hizo? la cantante dijo: ‘Porque lo sé porque es mi padre y lo conozco… porque es un gran hombre.. Porque me dio la vida, porque es un personaje que trabajado de toda la vida, porque alguna vez le pidió perdón a mi mamá en su momento por golpearla y también me pidió perdón a mí por haberla golpeado’.

La famosa habló desde el inicio cómo fue la crianza de Frida. Varias ‘nannys’ se encargaron de ayudar a la cantante con el cuidado de su hija. Sin embargo, en algún momento la envió a estudiar a uno de los mejores colegios internados que existen en los Estados Unidos. Micha le preguntó que: ‘¿Por qué Frida está tan molesta? Guzmán respondió que: ‘No lo sabe, que cree que porque le dejó de pasar dinero y pagar el seguro el médico, mismo con el que puede obtener las medicinas que supuestamente necesita’. Justo en los años en el internado, según Guzmán, su hija fue diagnosticada con ‘Border Personality’, que en español significa Trastorno Límite de la Personalidad.

En cuanto a las drogas y el alcohol, Guzmán aseguró que ‘Nunca ha mentido con eso. Que siempre ha sido honesta con sus problemas, pero que cree que Frida debe ser responsable al tomar sus medicinas y que debe trabajar porque la vida es así y hay que ching*** mucho para conseguir uno lo que quiere’.

Se paseó también por su relación con el padre de Frida, Pablo Moctezuma, la cantante dijo que ‘El padre de Frida nunca le dio ni un pañal y que ahora la va a apoyar y que muy bien porque ella lo que necesita es eso, amor’. Aseguró también que ‘él le metía unas golpizas, sólo que ella no ha hablado de eso’.

Dijo también que ‘Lo que cree que pueda frenar a Frida quizás serían las mismas medidas legales que su hija dice que tomará’. Afirmó que Frida no tiene por qué querer hacerle daño si ha ido a todas las terapias y rehabilitación para mejorar como persona y curar sus problemas de adicción… Que no puede ayudarla más porque también tiene sus propios problemas’.

Aseguró que está atravesando prácticamente un bullying mediático y que ‘Nadie puede vivir así’. Insiste que quiere arreglar esto con su hija fuera de las cámaras. No como hizo hace poco en un programa de televisión. Esto refiriéndose al programa donde Frida Sofía estuvo de invitada, Despierta América de la cadena amiga Univision. Alejandra Guzmán dijo que la llamaron por teléfono y dejó muy claro que con eso no está de acuerdo. Al tiempo que Insistió pedirle a Frida que se acercara y que hasta su mamá, Silvia Pinal, la invitó a hablar, pero que ella lamentablemente no lo ha hecho.

Justificó sus asistencia a esta entrevista porque dice que ‘Quiere cerrar este capítulo’. Los minutos que compartió al lado de la presentadora no fueron fáciles. Asegura que: ‘Todo esto se ha vuelto un circo, donde quieres conseguir followers y hablar muy mal de alguien. Por eso vengo a darte la cara, Adela. Hay un desorden mental con el que se dicen cosas que ella cree que son ciertas. Ojalá todo esto la haga poner un punto final’.

Por otro lado aseguró que su hija tiene mucho talento: ‘Estudió dos carreras, toca el piano increíble y tiene oído absoluto’. Por último, ‘La Reina del Rock’ de México se quebró, lloró y aseguró que no es igual hablar con ella en privado y que delante de las cámaras. Afirmó también que: ‘Frida la ha agredido físicamente y que lo más es justo que abra la boca y que diga la quiere ayuda’.

No cabe duda que esta situación sigue creciendo, pero sobre todo debe representar mucho dolor para cualquiera de las partes. En cuanto a las reacciones de esta entrevista, muchos tildaron a Alejandra Guzmán de ‘egoísta’.

Por su parte, varios periodistas y seguidores de Frida siguen bajo el lema ‘Yo sí te creo Frida’, que busca apoyarla sin poner reparo en la supuesta patología psiquiatra de la joven de 29 años.

