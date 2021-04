Karol G besa la lengüita de su perrito y por esto recibe feas criticas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Karol G compartió un video en el que aparece besando a su perrito en la trompa, específicamente besaba la lengua de su mascota, quien simplemente se dejaba dar amor una y otra vez, por parte de la cantante colombiana. La publicación de Karol fue compartida por la cuenta de Instagram de Suelta La Sopa y ahí se desataron toda clase de comentarios, unos a favor y otros totalmente en contra de este tipo de muestras de cariño con los animales, porque hacen un llamado a la higiene.

Estos son algunos de los comentarios que se han desatado a raíz de este video: “Amo amo a los perros pero también amo la higiene”, comentó un seguidor del programa, mientras que otro dijo: “No tiene nada de malo, beso a Anuel, quiere decir que tiene estómago fuerte”. Luego hablaron de bacterias: “No… por Dios, por más amor que se le tiene a una mascota tiene demasiadas bacterias, con el solo hecho de lamer sus partes íntimas, ya uno debe saber que eso no debe hacerse. No”. Y algunos incluso se fueron más allá y empezaron a ofender: “Está más limpio ese animal que el otro”. Y así siguieron los comentarios ofensivos: “Para ella es normal, tantos animales que ha besado, uno más uno menos no hace la diferencia, relax”.

Pero la cantante también ha estado en la vista del público, últimamente, gracias a su ex novio, Anuel AA. El cantante hizo un live en sus redes sociales en donde dio la cara y compartió con sus fans las razones por las cuales terminó su relación con Karol G. Ante esto la colombiana no pudo quedarse callada. Ella también salió a las redes a explicarse ante sus fans.

Anuel AA confirmó que lleva cuatro meses separado de Karol G y tratar de atajar así las historias “bien locas” que ha leído acerca de su estado sentimental. También ha aclarado que, si se les ha visto juntos en este tiempo, es porque en un principio trataron de “recuperar lo perdido” hasta que ambos decidieron de mutuo acuerdo que había llegado el momento de “tomar rumbos separados”, según expuso Showbiz.

“Ella no me falló ni yo le fallé a ella. Son cosas que pasan en cualquier relación común y corriente. No es un problema con otras mujeres”, aseguró Anuel para pedir a sus respectivos fanáticos que no traten de generar controversias porque no hubo terceras personas implicadas en el final de su historia de amor.

El famoso músico también ha dejado abierta la puerta a una reconciliación asegurando que no sabe qué les deparará el futuro y que aún ama a su exnovia: “Quién sabe… el mundo es redondo, tal vez a la larga uno, dando la vuelta, se encuentre otra vez” .

Ahora Karol G ha reaccionado a sus declaraciones para ofrecer su versión de los hechos por medio de un comunicado en sus Stories en el que ha comenzado por explicar que, si no había hablado antes de un tema tan personal, es porque le resulta difícil lidiar con una decepción amorosa “ante millones de personas”.

La artista ha definido su noviazgo con Anuel como una “bendición” que llegó a sus respectivas vidas en el momento que más lo necesitaban y que jamás pusieron en riesgo utilizándola para ganar notoriedad mediática, aunque sí disfrutaron compartiendo sus “locuras” de pareja con sus seguidores.

“El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar con ustedes fue mágico”, le ha asegurado Karol a sus fans antes de pasar a dirigirse directamente a su ex usando su verdadero nombre. “Te amo, Emmanuel. Mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, le ha prometido.

