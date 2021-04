Por qué sería buena idea una prótesis fija si te faltan piezas dentales

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A grandes rasgos podemos dividir las prótesis dentales entre prótesis dental fija y prótesis removible. Las prótesis fijas tienen unas características que las hacen mejor que las removibles en ciertas situaciones, como su mayor sujeción y firmeza en la boca.

Como se indica en Ferrus y Bratos, las prótesis dentales fijas no pueden desarrollar caries, aunque eso no significa que debamos abandonar los cuidados correspondientes que garantizarán su longevidad e integridad en el tiempo.

¿Qué es una prótesis dental fija?

Como su nombre sugiere, las prótesis dentales fijas son aquellas que se mantienen unidas permanentemente a la boca del paciente y que, en consecuencia, no se pueden quitar.

La persona no deberá quitárselas para limpiarlas, y no tienen inconvenientes en el tema de filtración de restos de comida. Como quedan completamente fijadas, ellas no tienen por qué pasar por un periodo de adaptación, como ocurre con las prótesis removibles.

Según su método de sujeción podemos categorizar estas piezas en dos categorías: las prótesis dentales que se sujetan sobre el diente natural del paciente, y las prótesis que se fijan sobre implantes dentales.

Las primeras requieren que el dentista talle una pieza dental para formar un “muñón” de modo que no haya discordancia de tamaño y/o posición entre la prótesis y el diente natural.

Por su parte, las segundas hacen uso de tornillos de titano que se usan para sustituir la raíz del diente. Sobre los tornillos se ubican el puente o la corona que da lugar a la parte funcional y estética de la prótesis.

Ventajas de las prótesis fijas

Las prótesis dentales fijas tienen dos ventajas generales sobre las tradicionales. La primera de ellas es que las prótesis dentales fijas son más cómodas que las prótesis tradicionales porque no debemos estarlas retirando de manera continua, lo que podría ser molesto.

Por otro lado, estas prótesis tienen una mayor sujeción y firmeza que las piezas tradicionales. Esto permite que estas prótesis den una mayor seguridad y confianza al momento de masticar y al hablar.

Por último, las prótesis dentales fijas no pueden desarrollar caries, lo que le evitará al usuario la molestia de recurrir a otro tratamiento en caso de que las caries aparezcan. Sin embargo, las prótesis igualmente deben ser limpiadas y cuidadas como un diente normal.

En el caso de las coronas, que son prótesis que buscan imitar la estética y funcionalidad de un diente normal, ellas son tan sutiles que al momento de masticar que es bastante fácil olvidar que estamos usando una prótesis y no un diente natural.

El caso de cada paciente es particular, por lo que no todos podrían necesitar una prótesis dental. De todos modos, las prótesis removibles también presentan una serie de beneficios que hacen que no debamos descartarlas para nuestra salud dental.

