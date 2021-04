FBI: “como en una película” tres arrestados en Nueva York por lavado y millonario robo bancario internacional

Tres residentes de Brooklyn (NYC) han sido arrestados después de supuestamente robar más de $30 millones de dólares en efectivo y otros objetos de valor de cajas de seguridad ubicadas en bancos en el extranjero, principalmente en Francia y Europa del Este.

“Los crímenes que alegamos en esta acusación parecen sacados directamente de la ficción de Hollywood”, declaró William Sweeney, subdirector a cargo del FBI. Una acusación del gran jurado señaló a Val Cooper (56), Alex Levin (52) y Garri Smith (49) por supuesta conspiración en lavado de dinero y violaciones de la Ley de Viajes (Travel Act), después de una serie de presuntos robos entre marzo de 2015 y octubre de 2019 en bancos en Ucrania, Rusia, Macedonia del Norte, Moldavia, Letonia, Uzbekistán, Azerbaiyán y Francia.

Si son declarados culpables de los cargos, los acusados ​​enfrentan hasta 20 años de prisión, detalló Fox News. Según el fiscal federal interino para el distrito este de Nueva York, Mark J. Lesko, estos hombres “supuestamente formaban parte de una sofisticada red de delincuentes que utilizaban equipos de cámara de alta tecnología para robar millones en efectivo y otros objetos de valor de las víctimas que habían intentado proteger su propiedad usando cajas de seguridad en países extranjeros, y luego lavaron las ganancias de su plan a través del sistema financiero de Estados Unidos”.

Las autoridades dijeron que los hombres apuntaban a bancos que parecían carecer de ciertas características anti crimen, incluidas cámaras de vigilancia. Luego abrían cuentas allí para ingresar a las cajas de seguridad, donde “usaban equipos de cámara sofisticados, incluido el boroscopio, para fotografiar el interior de las cerraduras de las cajas de seguridad de otras personas”, según documentos judiciales.

Otro conspirador usaba las fotografías para crear llaves duplicadas de las cajas de depósito “con el fin de robar el contenido, incluyendo monedas, lingotes de oro, joyas y otras propiedades”.

“Los ladrones utilizaron herramientas sofisticadas para frustrar los sistemas de seguridad de los bancos extranjeros y trataron de cubrir sus huellas lavando dinero a través de bancos estadounidenses. Sin embargo, gracias al trabajo sobresaliente de nuestro Grupo Euroasiático contra el Crimen Organizado del FBI y nuestros socios internacionales, estos criminales ahora enfrentan cargos federales y la posibilidad de tiempo real en una prisión”, comentó Sweeney.

El viernes, los agentes ejecutaron una orden de registro en, entre otros lugares, la residencia de Cooper y descubrieron las llaves de cajas de seguridad sin numeración, efectivo, joyas y bolsos de alta gama. Los agentes también registraron una unidad de almacenamiento en Brooklyn controlada por Cooper y encontraron un boroscopio y una cerradura de caja de seguridad.

