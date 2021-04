Cuatro años de cárcel para policía que abofeteó a una adolescente esposada en NJ, pero quizá no vaya a prisión

John Flinn, ahora ex policía de Nueva Jersey, fue sentenciado a al menos cuatro años de prisión, tras ser captado en un video golpeando en la rostro a una adolescente de 13 años que ya estaba esposada, durante un arresto.

Un juez del condado Camden propuso el lunes la sentencia para Flinn (30) por abofetear dos veces a la adolescente en marzo de 2018 mientras él y otro oficial del municipio Gloucester respondían a una trifulca juvenil en un refugio, informó The Philadelphia Inquirer.

Los fiscales le habían pedido al juez que condenara a Flinn a siete años y que cumpliera al menos cinco de esos en prisión. La decisión final se tomará el 6 de mayo, dijo Colby Gallagher, portavoz de la Oficina del Fiscal del condado.

Las imágenes publicadas en 2018 después de que Flinn fuese acusado inicialmente de agresión simple, muestran a la adolescente boca abajo mientras los oficiales le ponen las esposas. Luego él la golpea dos veces en el costado de su cabeza con la mano abierta dándoles órdenes y haciéndole gritar de aparente dolor.

Flinn fue suspendido del departamento policial después del incidente y declarado culpable en marzo de 2020 de dos cargos de mala conducta oficial en segundo grado, luego de un juicio de casi tres semanas.

Previamente, un gran jurado había acusado a Flinn en agosto de 2018 por cargos más graves de poner en peligro el bienestar de un menor, pero los jurados se quedaron estancados en el recuento, dijeron los fiscales.

El juez del Tribunal Superior Edward McBride suspendió la sentencia de Flinn el lunes a la luz de una posible apelación de la Oficina del Fiscal del Condado de Camden. Según los informes, de momento el ex policía sigue fuera de prisión tras ser puesto en libertad bajo su propia responsabilidad.

Un mensaje en busca de comentarios de la fiscalía para confirmar la suspensión temporal de la sentencia no fue respondido de inmediato el martes, acotó New York Post.

Louis Barbone, abogado de Flinn, había buscado libertad condicional para su cliente, llamándolo un “individuo extraordinario” que comenzó a trabajar como bombero voluntario a los 14 años y también salvó la vida de un hombre en una casa en llamas en 2019.

