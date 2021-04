Yerminator histórico: conoce la última hazaña del dominicano Yermín Mercedes en la MLB

El inicio de temporada explosivo del novato Yermín Mercedes no fue cuestión de una o dos semanas. Más de 20 juegos después, el dominicano sigue exhibiendo números dignos de resaltar, históricos para ser más concretos.

‘Yerminator’ está bateando .427 de average tras 21 partidos disputados. Este promedio de bateo es el más alto luego de la cantidad de juegos mencionados por cualquier jugador en la historia de las Grandes Ligas que debutó después de 1900 (con un mínimo de 75 apariciones al bate).

Yermín Merecedes ha dado 32 hits en 74 apariciones -más seis boletos-. Suma 4 jonrones, 5 dobles y 15 carreras remolcadas. Su sobresaliente desempeño ha ido de la mano con un gran comienzo de campaña para los Chicago White Sox, que sueñan en grande: 12-10, segundos en la División Central de la Liga Americana a dos juegos del líder (Kansas City Royals).

Yermin Mercedes is hitting .427 in 21 career games.

That is the highest BA through 21 career games by any player in MLB history that started their career after 1900 (min. 75 PA). pic.twitter.com/uH3aYCNzh9

— Stathead (@Stathead) April 28, 2021