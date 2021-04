Esto dijo Sylvia Pasquel sobre el desnudó que protagonizó a sus 71 años en “El Diablo Entre Las Piernas”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los mayores retos a los que se enfrentó Sylvia Pasquel en su primer desnudo en cine, a los 71 años, fue vencer sus propios temores al qué dirán, a la crítica y sobre todo a la opinión de su familia.

Gracias al respaldo del director Arturo Ripstein, así como del buen trabajo realizado por la guionista Paz Alicia Garciadiego, la hija de Sylvia Pinal se sintió en confianza, por lo que logró concluir con éxito su participación en la cinta El Diablo Entre Las Piernas.

“Es una película que en ningún momento molesta o agrede, yo, por la edad que tengo, pensé que se iban a burlar o reírse de mí porque no es lo mismo desnudarte a los 30 que a los 70, podrás tener buen cuerpo, pero la ley de la gravedad ha hecho lo suyo.

“La crítica, pero sobre todo mi hija y mis nietas que era donde yo decía: ‘van a ver mis nietas la película y me daría mucho temor que alguien hiciera un comentario ofensivo y se sintieran incómodas’, sin embargo, las veces que la hemos visto, el desnudo no cuenta, no es realmente el meollo de la situación el desnudo pasa casi desapercibido, no tiene la relevancia que la prensa le ha dado“, afirmó Pasquel en conferencia de prensa.

Pero, uno de los rubros que ha atraído la atención es que la historia plasma la relación de una pareja de la tercera edad, su interés sexual y el maltrato que recibe la mujer de parte de su esposo.

“Beatriz (Pasquel) vive en una jaula, encerrada en una casa en donde un hombre que, constantemente la está insultando, le está diciendo muchas cosas ofensivas que, poco a poco la van convenciendo de que no es que la odie, sino que, al contrario, la venera y la adora, un poco como el síndrome de Estocolmo.

“Ella poco a poco, también en su mente va cambiando esta forma de vida que está llena de malos tratos, malas palabras, insultos, poco a poco lo va convirtiendo en palabras de amor, veneración, según ella, los celos de su marido están fundados”, aseguró la actriz.

Aunque no promueven las agresiones en contra de la mujer, la escritora de la cinta aclaró que esto sólo es ficción y que, como autora, tiene la libertad de plasmar situaciones que no necesariamente tengan como fin concientizar al público, especialmente en medio de un movimiento en el que las mujeres han luchado por erradicar la violencia de género y alzan la voz en contra de las agresiones físicas y psicológicas de parte de sus parejas.

“Ninguno de los participantes en esta película condona el abuso sexual, pero una cosa es la postura política, en la realidad y otra es cuando uno hace una obra de arte, la ficción tiene otros márgenes y no podemos permitir que la corrección política nos limite y cierre los márgenes dentro de lo que nos movemos.

“Nosotros no hacemos la realidad, los participantes de la cinta no golpeamos mujeres, no estamos a favor de que se insulten, esto es una ficción tenemos el sacrosanto derecho y deber de respetar lo que tiene que ir en la ficción, en ese sentido, en los últimos años la corrección política está agrediendo enormemente a los que hacemos cualquier actividad artística, cine, literatura y demás. Una cosa es la vida real y otra son las necesidades artísticas”, sostuvo Garciadiego.

Pasquel, por su lado, indicó que la cinta no se filmó con la intención de hacer una denuncia ni de promover la agresión, al contrario, se cuenta una historia en la que, dice, los malos tratos pasan a segundo plano.

“Estamos haciendo un proyecto en el que se hable de una historia de dos ancianos, de su día a día, cómo viven su sexualidad, su amor, su trato, eso no tiene nada que ver con una denuncia, se toca el tema (de la agresión) porque es del punto de vista de la autora, pero en ningún momento se pensó como una denuncia o que tuviera esas connotaciones”, aseguró.

Patricia Reyes Spíndola, Greta Cervantes y Daniel Giménez Cacho completan el elenco del filme dirigido por Arturo Ripstein, mismo que estrenará el 5 de mayo en salas de cine comercial con más de 100 copias.

POR: Fabiola Meneses