“Me hicieron llegar fotografías pornográficas de él”, Laura Zapata denuncia a falso obispo que ofreció los Santos Óleos a su abuela

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las malas experiencias en la vida de Laura Zapata parecen no tener fin, esto luego de que descubriera la verdadera identidad de un obispo que ofreció la Santa Unción a su abuela, doña Eva Mange, de 103 años, luego de que fuera hospitalizada a consecuencia de las lesiones que sufrió en el asilo.

Laura compartió a través de su cuenta de Instagram, una fotografía junto al Padre dándole las gracias por su servicio, sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa.

“Mi amigo @Paco92813179 vino a darle la unción a mi amada Abuela #EvaMange, los dos ya estamos vacunados, solo nos quitamos el cubre bocas para la foto. Gracias Padre amigo”, publicó el pasado fin de semana en su red.

Ahora hace tan solo unas horas Zapata volvió a acudir a sus plataformas para denunciar que el supuesto sacerdote en realidad era un estafador y exhibió imágenes comprometedoras que le hicieron llegar de él.

“Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco… no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornográficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata”, dice un tuit.

Quiero denunciar al falso padrecito Francisco, padre Paco… no es Padre Católico, me hicieron llegar unas fotografías indignantes y pornograficas de él. Lo conocí en @GayossoOnLine oficiando una misa de cuerpo presente para mi amada tía Martha Zapata. A raíz de esto. me busco 🧵 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

En una segunda publicación la actriz agregó que el hombre le mintió al decirle que era ahijado del reconocido Padre mexicano José de Jesús, un dato que hizo que ella le creyera y le brindara toda su confianza.

“Me buscó insistentemente mintiendo que era ahijado y conocido del padre @PadreJosedejesus y con esto creí en él, dándole mi confianza (nunca pudiera pensar que alguien mintiera con lo sagrado). Él me insistía mucho y como yo siempre he tenido amigos padres me gustó ser su amiga”, escribió en Twitter.

También aprovechó en hacer un llamado para que no sigan cayendo en sus mentiras: “Alerto a mis compañeros artistas Carmen Salinas y Felicia Mercado de este falso padre que roba identidad y profesión. Algunas de sus fotografías. Denúncielo. Las otras no las pongo por pudor. Es inadmisible que alguien se aproveche de la iglesia y buena fe de las personas”, advirtió.

Alerto a mis compañeros artistas @CarmenSalinasLo @FeliciaMercado de este falso padre que roba identidad y profesión. Algunas de sus fotografías. Denúncielo. Las otras no las pongo por pudor. Es inadmisible que alguien se aproveche de la iglesia y buena fe de las personas. pic.twitter.com/X02jk2eM6h — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) April 28, 2021

Pero no todo son malas noticias. Afortunadamente, doña Eva Mange demostró una vez más ser fuerte y ha logrado salir victoriosa de una nueva crisis de salud. Ya se encuentra recuperándose en casa después de una semana internada.