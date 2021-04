Tim Tebow espera una oportunidad más en la NFL: cambió de posición y entrena con Jacksonville

El ex-mariscal de campo de la NFL, Tim Tebow, quiere tener una oportunidad más en el fútbol americano. Adan Schefter de ESPN reportó que Tebow le pidió a los Jacksonville Jaguars entrenar con ellos… pero no como quarterback, sino como ala cerrada. El atleta de 33 cambió de pasar a recibir ovoides, y eso podría traerlo de regreso a la liga.

Los Jaguars están discutiendo si darle un contrato o no al otrora mariscal de campo de los Denver Broncos y los New York Jets.

Tim Tebow recently had a workout with the Jaguars, and there has been “some discussion” of signing him as a tight end, per @RapSheet pic.twitter.com/VTTNUiFXhU

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 29, 2021