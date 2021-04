¡Último minuto! Le exigen $78 millones de dólares a Cristiano Ronaldo por un presunto caso de violación

Nuevamente se reactivó la polémica en torno a Cristiano Ronaldo. El futbolista portugués había sido acusado de abusar sexualmente a la ex modelo Kathryn Mayorga, en un hotel de Las Vegas. El caso se remonta a el año 2009. Está situación no fue llevada a juicio, puesto que ambos involucrados habrían establecido un acuerdo extrajudicial. No obstante, Mayorga aparece nuevamente y exige la gran cifra que ronda los $78 millones de dólares para solventar los daños.

Cristiano Ronaldo's rape accuser Kathryn Mayorga is said to be asking for around €65 million in Compensation. [Mirror]

Was this ever a Rape Case? or a Case for the Money. 🤔 pic.twitter.com/Gp6WTDNgIJ

— RMadridbabe (@RMadridBabe) April 29, 2021