“Quiero reabrir Nueva York antes de julio, pero no es cuestión de deseos”: gobernador Cuomo arrecia batalla territorial con alcalde De Blasio

Fiel a la guerra verbal y territorial arreciada durante toda la pandemia, el gobernador Andrew Cuomo no tardó en criticar el anuncio ayer del alcalde Bill de Blasio de que NYC reabriría al 100% a partir de julio, luego de 16 largos meses de restricciones.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa en Buffalo sobre el anuncio matutino del alcalde, Cuomo “inicialmente usó una voz afectada y quejumbrosa para menospreciar a su rival político y compañero Demócrata”, describió New York Post.

“Quiero abrir el lunes. Quiero abrir la ciudad de Nueva York el martes. La quiero abierta el miércoles. Quiero que Buffalo abra sus puertas el jueves”, dijo Cuomo con sarcasmo.

El gobernador dijo que si fuera una cuestión de deseos, reabriría NYC mucho antes que De Blasio, diciendo: “No quiero esperar tanto… creo que podemos hacerlo antes”.

“No hay persona que pueda reabrir de forma segura más rápido que yo”, agregó. “No voy a predecir el futuro. Pero si me dijeras, ‘1 de julio’, diría, ‘Espero que sea antes”.

A diferencia del alcalde, Cuomo dijo que estaba “reacio” a señalar una fecha de reapertura de NYC y señaló que confiaba en “un sistema de gestión estatal y lo estamos manejando por la ciencia, por los datos”.

También criticó a De Blasio por repetir públicamente su llamado a que renuncie por sus escándalos de acoso sexual y el encubrimiento de muertes en hogares de ancianos por COVID-19. Cuomo contraatacó señalando de nuevo la impopularidad de la gestión del alcalde. “Pregúntele a la gente de Nueva York lo que piensa sobre el alcalde de NYC y secundaré su opinión”, se burló Cuomo.

Cuando se le pidió un comentario, el secretario de prensa del alcalde, Bill Neidhardt, respondió con otra pregunta: “¿Qué dice el agresor sexual en serie?”.

Neidhardt también le dijo a una reportera de NY1 News que preguntó sobre los comentarios de Cuomo: “No me importa lo que un acosador y agresor sexual en serie y alguien que encubrió la muerte de miles de personas en hogares de ancianos tenga que decir sobre cualquier cosa”.

La triste guerra de palabras de ayer es el último capítulo de una larga disputa territorial sobre quién tiene la última palabra -primero en el cierre y ahora en la reapertura de las escuelas, estadios, restaurantes, teatros y otros lugares públicos de la ciudad-, durante la cual el otrora fortalecido gobernador ha retado repetidamente la autoridad del impopular alcalde.

En respuesta, De Blasio ha acudido incluso hasta la Casa Blanca, pidiéndole al presidente Joe Biden mayor autonomía porque “Cuomo es ridículo y arbitrario como Donald Trump”

Mayor de Blasio wants to fully reopen New York City on July 1, but he doesn’t have the authority to do most of what he’s promising. So now he and Governor Cuomo are fighting again https://t.co/agYwPD4czp

This is going to be the #SummerofNYC!

We set a goal to FULLY re-open our city on July 1. All systems go. Let's get vaccinated and get there together.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/mKH47YshZl

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2021