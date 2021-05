Video muestra brutal accidente en Massachusetts en el que murió dominicana de 25 años

La dominicana Gabriela Hernández, de 25 años, fue identificada como la víctima fatal de un accidente de auto la madrugada del jueves pasado en una carretera de la ciudad de Lawrence, en Massachusetts.

En el choque, que consta en videos de cámaras de vigilancia, otras cuatro personas resultaron heridas, una de éstas de gravedad.

Video of the crash in #Lawrence overnight. Neighbors say the intersection is known to be dangerous. @wbz pic.twitter.com/aIuIAtDo7z

— Lisa Gresci (@Lisa_Gresci) April 29, 2021