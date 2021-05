Mentirosa y racista: acusó falsamente a latinos de robachicos y ahora enfrenta prisión

A mediados de diciembre, Katie Sorensen, una aspirante a “influencer”, publicó dos videos en los que acusó a una pareja latina de intentar secuestrar a sus hijos. La mujer blanca dio detalles en su cuenta de Instagram (@motherhoodessentials), de todo lo que supuestamente sucedió en la tienda Michaels en Petaluma, una ciudad al norte de San Francisco, California.

Sorensen logró su cometido, pues las fotos de Eduardo and Sadie Martinez comenzaron a circular en redes sociales y páginas de alertas para el cuidado de niños, pero todo era falso. Se trató de un caso de estigmas raciales y falsa información que ahora la costarán caro a Sorensen.

Sorensen enfrenta dos cargos que le podrían acarrear seis meses en prisión.

En sus videos publicados en diciembre, Sorensen dijo que Sadie y Eddie siguieron a sus hijos para secuestrarlos, incluso que platicaron sus planes en voz alta, luego hizo una queja a la policía.

Who would do something like this? Social media makes some people evil.

California Instagram influencer Katie Sorensen has been charged with giving false information to police & faces jail after she made up a story about a Latino couple trying to kidnap her children. Disgusting! pic.twitter.com/3LiC0ZBqLG

— Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) May 2, 2021