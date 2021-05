Las lesiones matan al Real Madrid: Varane está descartado para la Champions

Raphael Varane, defensor central del Real Madrid, se perderá el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League ante el Chelsea. El club merengue publicó un parte médico en la mañana de este lunes en el cual informa lo siguiente: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Raphaël Varane por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en la musculatura abductora derecha. Pendiente de evolución“.

Varane no solo se perdería el partido ante el Chelsea, sino también dos ‘finales’ en La Liga ante el Sevilla y el Granada.

La defensa del Real Madrid queda sumamente débil con su ausencia: Dani Carvajal, Lucas Vásquez y Marcelo están descartados. Mendy probablemente no juegue, mientras que Sergio Ramos llega al límite y tras tres meses sin jugar 90 minutos.

Zidane se debate entre jugar con tres centrales y dos carrileros o apostar por la clásica formación con cuatro hombres en la zaga. Militao y Nacho deberían ser fijos. El primero como central y el segundo como central o carrilero. Todo dependerá del estado físico de Ramos. Pero sin Mendy ni Marcelo, seguramente Nacho arrancaría por izquierda y Odriozola por izquierda.

La odisea defensiva llega justo cuando el Madrid tiene que marcar al menos un gol en Stamford Bridge, por lo que en teoría debería arriesgar un poco más en ataque. Ante una ofensiva tan letal como la del Chelsea, el riesgo es máximo. Aun así, nunca debemos descartar a un campeón.

Madrid's backline is beat up right now. No Carvajal, Mendy, Vazquez, Varane for their 2nd leg UCL semi. Ramos just working back from injury 👀 pic.twitter.com/3tLZsyjX8h

