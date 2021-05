¿Qué ha dicho la madre del boxeador Félix Verdejo tras las acusaciones federales por asesinato de embarazada?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El llanto y el reclamo de justicia de José A. Rodríguez y Keila Ortiz Rivera, los padres de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz, se escuchan en prácticamente cada reporte de prensa que trasciende sobre el asesinato de su hija embarazada, tanto dentro y fuera de Puerto Rico.

Sin embargo, las voces de Demetrio Verdejo Colón y de Madeline Sánchez Bonilla, padres del boxeador boricua Félix Verdejo, no se han escuchado ni una sola vez por los pasados días desde que el nombre de su hijo trascendió en informes de prensa como el del sospechoso de haber matado a la joven con la que presuntamente mantenía una relación extramarital.

En las pasadas horas, en la vista preliminar del caso en Puerto Rico, trascendió que Sánchez Bonilla contrató al abogado José F. Irizarry Pérez para que represente a su hijo.

Del padre de Verdejo, no se sabe nada.

En contraste, Ortiz Rivera ha sido vocal desde el jueves cuando pasadas las horas de la mañana no pudo establecer contacto con su hija.

Madre de Keishla apuntó hacia Verdejo desde el principio

Desde el inicio, la progenitora-con residencia en Orlando, Florida-, señaló a Verdejo como sospechoso del crimen.

Horas antes de haber sido asesinada, la joven de 27 años le había comentado a su madre que se reuniría temprano con Verdejo, con quien mantenía una relación desde hacía unos 11 años, según la información que ha trascendido hasta el momento.

“Nosotras hablamos en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche…siempre estamos en comunicación. Nosotras hablamos a las 7 de la mañana, y ella me dijo, ‘mami, Félix viene a ver la prueba de embarazo, pero la de sangre’, y yo le dije, ‘chica, ten cuidado’. ¿Por qué le dije ten cuidado? Pues, porque él ya la había amenazado de que no tuviera el bebé, que se haga un aborto, que él tiene su familia, que él es boxeador, figura pública…Yo estoy en mi trabajo en Orlando, y como a las 9:30 y 20, me llama mi otra nena…’mami’, y yo, ‘¿qué?’, ‘Marlen no está en el trabajo, me llamó el jefe’”, insistió Ortiz Rivera en entrevista con Primera Hora desde el residencial Villa Esperanza, en Caimito tras arribar de emergencia a la isla desde el referido estado.

La mujer además alegó que Verdejo le había pedido a su hija que abortara porque ya él tenía familia y un nombre por su faceta de boxeador.

Este lunes, el padre de la occisa, dijo en el programa Pelota Dura de Teleonce que no entiende cómo Verdejo pudo planear el macabro asesinato en tan corto tiempo.

Padre de Keishla prefiere cadena perpetua a pena capital

Además consideró que la condena de cadena perpetua es lo que corresponde en este caso y no la pena capital bajo la jurisdicción federal.

“Yo no creo en eso porque si tú le das, a una persona que hizo lo que él hizo, pena de muerte, tú lo estás ayudando a él. Es mejor echarle 100 años y que él todos los días se quede con ese cargo de conciencia en su mente. Que la pague todos los días de su vida y que se acuerde todo lo que él le hizo a mi hija. Porque si uno le quita la vida, no sufre, no va a sufrir. Es mejor dejarlo 100 años, que no pueda salir. Siempre y cuando uno es culpable hasta que se lo demuestren a uno, pero que no salga. Yo no quiero la pena de muerte para él. Si me preguntan a mí, no, no”, contestó a la pregunta del moderador.

Verdejo enfrenta una de ambas condenas de resultar convicto a nivel federal. Contra el púgil fueron presentados cargos federales.

Publicación no confirmada en redes sociales

Una publicación en redes sociales como Facebook que se le atribuye a la madre de Verdejo se ha popularizado en los pasados días. En el mensaje, Sánchez Bonilla supuestamente lamenta el caso, las alegaciones contra el púgil, pero pide que no la juzguen.

Sin embargo, no hay confirmación de que se traten de declaraciones oficiales de la mujer. Aquí puedes ver la entrada que comparten usuarios de Internet.

Verdejo habría golpeado, drogado y atado el cuerpo de Keishla a un bloque antes de lanzarla por el puente Teodoro Moscoso en la zona metropolitana de Puerto Rico el pasado 29 de abril a horas de que la joven fuera reportada desaparecida. Según la denuncia criminal del agente especial del FBI que le tomó declaración a un testigo colaborador, el deportista además le habría disparado al cuerpo mientras caía al agua.

