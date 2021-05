Salvaje pelea de mujeres a puñaladas en un bar de Nueva York

Dos mujeres se hirieron entre sí y terminaron arrestadas, luego de protagonizar una pelea armadas con cuchillos en un bar en Long Island (NY).

La policía del condado Nassau reportó que el domingo alrededor de las 9:40 p.m., en el “Classico Bar” de Uniondale, Sabrina Cummings (37) y Tanya James (46) estuvieron involucradas en una discusión que se volvió sangrienta.

Según el reporte, James apuñaló a Cummings en el brazo derecho y luego las dos mujeres abandonaron el bar y siguieron peleando afuera, en 463 Jerusalem Avenue. En plena calle, ambos armadas con cuchillos se apuñalaron y cortaron entre sí.

Más tarde fueron arrestadas, trasladadas a un hospital en condición estable y luego acusadas de porte de armas y agresión, reportó Fox News. No está claro el origen de la disputa.

Two women are under arrest after police say they got into a knife fight at a Long Island bar.​ https://t.co/bIULC8vsMv

— Fox5NY (@fox5ny) May 3, 2021