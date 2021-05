Hallan en Brooklyn cadáver de estudiante inmigrante desaparecido hace meses en NJ

Ajay Sah, estudiante nepalés que estaba desaparecido desde enero en Nueva Jersey, fue confirmado muerto luego de que su cuerpo hallado en marzo en Brooklyn (NYC) fuese finalmente identificado, informaron los fiscales del condado Morris (NJ).

Sah, de 22 años, fue reportado el 19 de enero desaparecido del campus de la Universidad Drew en Madison (NJ), donde era estudiante de tercer año y asistente de residencia. Lo habían visto por última vez en la universidad, pero se confirmó que había viajado en un tren de NJ Transit a la estación Penn en Manhattan (NYC) en las primeras horas del 20 de enero.

Ese día viajo solo y llevando una mochila, que a fines de abril fue descubierta por un ciudadano en la localidad Sea Bright, en la costa de Jersey, a más de 50 millas del campus.

Previamente, el 9 de marzo, se encontró un cuerpo no identificado en las aguas del Anchorage Channel en Brooklyn, pero sólo ahora fue identificado, mediante el uso de análisis de rayos X, informó Pix11. La causa de la muerte y el informe forense final siguen pendientes.

“La Oficina del Fiscal del Condado Morris (MCPO) extiende sus condolencias a la familia Sah por su pérdida”, dijo el fiscal Robert J. Carroll en un comunicado. “Las circunstancias de esta desaparición fueron desafiantes, sin embargo, fueron investigadas a fondo por el MCPO, el Departamento de Policía de Madison y sus socios encargados de hacer cumplir la ley. Apreciamos todo el arduo trabajo realizado para rastrear los movimientos del señor Sah”.

Carroll agradeció a la universidad por su total cooperación en la investigación. “También me gustaría agradecer al público por su ayuda para hacer correr la voz sobre esta persona desaparecida”.

La congresista (D-NJ) Mikie Sherrill envió sus condolencias a la familia y la Universidad Drew a través de Twitter.

I am deeply saddened to hear about the death of @DrewUniversity student Ajay Sah.

My heart goes out to the Sah family and the entire Drew University and Madison communities as they grieve the loss of this beloved student, classmate, and friend. https://t.co/vsogkQO0Nr

— Rep. Mikie Sherrill (@RepSherrill) May 4, 2021