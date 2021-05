Video: John Means hace historia con un no hitter para los Baltimore Orioles

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los Baltimore Orioles ha tenido un día histórico en las Grandes Ligas. John Means, el as de su rotación, se convirtió en el primer lanzador en solitario en lograr un juego sin hits ni carreras para los Orioles desde que Jim Palmer lo consiguió en 1969. Así fue el momento que quedará guardado en la retina de los fanáticos:

The moment that will live in Orioles lore. The magical @JMeans25. pic.twitter.com/zjelSD6GZv — Baltimore Orioles 😷 (@Orioles) May 5, 2021

Estuvo a nada de conseguir un juego perfecto. No obstante, en la tercera entrada que embasó un bateador al cual ponchó, pero cuya bola dejó escapar el catcher. Luego lo harían out al intentar robar una base. Un mínimo detalle le costó la perfección, aunque paradójicamente fue ‘perfecto’ al hacer out a cada uno de los bateadores que enfrentó.

Rompió con la racha más larga de un equipo sin conseguir semejante hazaña en las Grandes Ligas.

🚫 NO-HITTER 🚫 John Means is the first individual Orioles pitcher to throw a no-hitter since Jim Palmer in 1969. The longest active streak in MLB 🔥 pic.twitter.com/NYvLXIdpfL — ESPN (@espn) May 5, 2021

El zurdo Means se unió a Joe Musgrove con los San Diego Padres y Carlos Rodón con los Chicago White Sox como los lanzadores con un ‘no hit no run’ en la actual temporada.

Nunca había pasado de la séptima entrada en la MLB. Y terminó lanzando 113 pitcheos. Se convirtió en apenas el octavo lanzador desde 1901 en lanzar un juego completo ni permitir hits, ni dar boletos o pelotazos, y además ponchar al menos a 12 contrarios. La clave fue iniciar con strike en prácticamente cada turno (26/27). Actuación memorable.