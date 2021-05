Dicen que Luis Miguel le faltó el respeto a Cristian Castro y lo ridiculizó, aún cuando éste jamás se ha metido con él

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Marcos Valdés señala que la forma en que presentaron a Cristian Castro en la serie biográfica de Luis Miguel fue de manera muy irrespetuosa, aunque aconseja a su hermano no hacer caso y seguir adelante. “Desde aquí le mando un saludo a mi hermano. Ni peles hermano, tú sigue cantando como cantas, tú sigue siendo el gran ser humano que eres”.

Continúa: “Cristian Castro merece un respeto porque es una gran estrella de México, jamás se ha metido con Luis Miguel, jamás ha hablado de Luis Miguel, nada más ha admirado a Luis Miguel. Y Luis Miguel no puede decirle nada a Cristian Castro, al contrario, por algo se puso como se puso y esto que hizo se llama ‘patadas de ardido’, la verdad”.

Vadés, hermano del cantante agregó más: “A mí eso no me latió, se me hizo una falta de respeto porque es su compañero, es un compañero del mundo del espectáculo, no tienes por qué ridiculizar a nadie“.

Sin embargo, el actor felicita a Diego Boneta por su trabajo y recuerda que él fue de los primeros en presentar al intérprete de Luis Miguel en su programa ‘El show de Marcos Valdés’, hace muchos años.

“Era muy niño, su mamá vive en McAllen, Texas, su mamá y su abuelita. Entonces no sabes qué orgullo me da verlo triunfar, independientemente del papel que esté haciendo ‘en buena onda wey‘, el trabajo de Diego ha sido una maravilla, mis respetos para Diego Boneta”.

El hijo de Manuel “El Loco” Valdés asegura que no ha tenido contacto con Iván Valdés, nieto de su papá, quien en algunas entrevistas dijo que Marcos sólo sacaba provecho de la fama del comediante. “Yo realmente me llevo muy bien con mis hermanos, pero en cuestiones de lo de Iván (Valdés) yo no he estado en contacto para nada con Iván, he estado en contacto con mi hermano Manuel”.

“¿Les doy una buena noticia?, me regaló la última chamarra que usó mi papá (Manuel “El Loco” Valdés); esa sí me la llevo en el alma, es una chamarra preciosa”, concluyó.

