En funeral en Puerto Rico, padres de Keishla Rodríguez piden no olvidar a otras víctimas de feminicidios

En el inicio del velatorio de Keishla Rodríguez Ortiz en la funeraria Ehret de San Juan, Puerto Rico, los padres de la joven asesinada a manos, presuntamente, del boxeador Félix Verdejo, pidieron a las autoridades y al pueblo puertorriqueño en general que no se olviden de otros casos de violencia que han culminado en muertes de mujeres en la isla.

“Justicia para todas, no para la hija de ella y para la mía, para todas. Esto tiene que parar y es ya”, dijo Keila Ortiz Rivera, madre de la víctima en una conferencia desde la funeraria tras un intercambio solidario con Nitza Ríos, madre de Arellys Mercado Ríos, asesinada en el municipio de Fajardo en el 2019.

“Si cuando me monté venía llorando, voy para la Policía de PR para que me ayuden; si en esos momentos levanté la voz, imagínate ahora. Voy a hablar por todas las mujeres”, sentenció Ortiz Rivera tras abrazar a Ríos que acudió a darle consuelo al funeral.

El acusado en el caso por el asesinato de Mercado Ríos, que actualmente se encuentra en proceso de juicio, es Jensen Medina Cardona.

Medina Cardona habría matado a la víctima, de 34 años, de un balazo en el cuello en medio de una discusión por un celular, el 18 de agosto del referido año, por el muelle de Villa Marina Yatch Harbour.

“La gente aquí ha visto esto como que nosotros nos llevamos toda la atención, y yo digo que no podemos ser así porque a lo mejor si no es por nosotros no hay un movimiento”, planteó el padre de Keishla, José A. Rodríguez, sobre el alcance que ha tenido la discusión del caso de su hija.

Padre de Keishla menciona caso de Andrea Ruiz Costas

Rodríguez añadió que planea reunirse con los parientes de otras víctimas de este tipo de delitos como los de Andrea Ruiz Costas, la joven de Caguas que fue asesinada por su expareja, un mes después de haber solicitado, sin éxito, una orden de protección en el Tribunal de Primera Instancia de dicho pueblo.

El cadáver parcialmente calcinado de Ruiz Costas fue localizado la semana pasada por un recogedor de latas en el barrio Guavate, del municipio de Cayey.

Miguel Ángel Ocasio Santiago enfrenta cargos de asesinato, violación a la Ley de armas y destrucción de evidencia por el ataque a la mujer de 35 años.

No tienen miedo

A preguntas de la prensa sobre si en algún momento han tenido miedo de sufris represalias por ser vocales en su reclamo de justicia, el padre contestó: “Tenemos miedo de que no se haga justicia, ese es el único miedo. Nosotros no tenemos miedo de nada porque nosotros no somos personas de problemas, nosotros somos gente humilde, trabajadora… No le tememos a nada, andamos solos”.

“No puede existir la ley del silencio, eso ya no puede existir, porque para la Policía ayudarte, uno tiene que hablar”, puntualizó Ortiz Rivera.

Velatorio hasta mañana y entierro el sábado

El velatorio de Keishla, quien el día en que la mataron habría acordado reunirse en la mañana con Verdejo para mostrarle una prueba positiva de sangre que confirmaba su embarazo, se extenderá hasta este viernes en la noche a las 10 p.m. Luego su cuerpo será trasladado al cementerio Los Ángeles Memorial Park en Guaynabo para la sepultura.

Gran jurado federal en Puerto Rico acusa a Verdejo y a presunto compinche

Este jueves, un gran jurado federal en Puerto Rico presentó formalmente cargos contra Verdejo y un alegado compinche, identificado como Luis Antonio Cádiz Martínez por los hechos que culminaron en la muerte de Rodríguez Ortiz el pasado 29 de abril.

Verdejo Sánchez y Cádiz Martínez enfrentan cada uno un cargo por robo de auto con resultado de muerte; un cargo de secuestro con resultado de muerte; y un cargo por matar a un niño por nacer.

El boxeador puertorriqueño además enfrenta un cargo por usar y portar un arma de fuego durante y en relación con un delito de violencia.

Por el crimen, ambos enfrentan entre cadena perpetua y la pena de muerte.

La joven de 27 años, con quien Verdejo mantenía una relación fuera del matrimonio, fue golpeada en el rostro, drogada con una jeringuilla (fentanilo y heroína), amarrada a bloques de concreto y lanzada por el puente Teodoro Moscoso de la zona metropolitana.

Según el testimonio de un testigo cooperador de las autoridades federales que se cree es Cádiz Martínez, aunque Verdejo le disparó al cuerpo mientras caía, las balas no alcanzaron a la víctima.

La joven habría muerto, según informes preliminares de la autopsia realizada en el Instituto de Ciencias Forenses, por asfixia por inmersión, lo que significa que Keishla aún estaba viva cuando la lanzaron.

