Paris Hilton asegura que nunca usó la camiseta que dice “Stop Being Poor”

Paris Hilton ha regalado a la cultura pop algunos de los momentos más icónicos de principios del 2000, en especial en materia de moda. Sus chándales de terciopelo de Juicy Couture combinados con bolsos de diseñador y sus gafas XXL marcaron una época y a día de hoy siguen siendo recreados por las influencers de medio mundo.

Sin embargo, uno de sus atuendos más polémicos hasta la fecha resultó ser un montaje. Desde hace años circula por internet una foto de la DJ en lo que parece ser una fiesta, con los brazos en alto y poniendo cara seria mientras posa para las cámaras, con una camiseta que reza ‘Deja de ser pobre’.

i was today years old when i found out paris' "stop being poor" shirt was fake pic.twitter.com/aWr8sCv7VF

— NICHOLAS DANTE (@nicholasdante_) May 4, 2021