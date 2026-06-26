Dónde donar para Venezuela en Nueva York y Nueva Jersey: estos son los centros de acopio para ayudar a las víctimas del terremoto

La solidaridad de la comunidad venezolana en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey comenzó a movilizarse apenas unas horas después del devastador terremoto que sacudió a aquel país. Diversas organizaciones, fundaciones, comercios y voluntarios habilitaron centros de acopio para recibir donaciones que serán enviadas a las zonas más afectadas por la emergencia humanitaria.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en Venezuela, cientos de familias residentes en Estados Unidos buscan una forma de apoyar a sus seres queridos y a miles de personas que perdieron sus hogares tras el desastre. Los organizadores aseguran que la respuesta de la comunidad ha sido inmediata y esperan que durante el fin de semana lleguen toneladas de ayuda.

¿Dónde se puede donar en Nueva York y Nueva Jersey?

Las organizaciones coinciden en que los productos más urgentes son:

* Agua embotellada

* Alimentos no perecederos

*Fórmulas infantiles y pañales

* Medicamentos de venta libre

* Material de primeros auxilios

* Gasas, vendas y guantes

* Productos de higiene personal

* Linternas y baterías

* Cobijas y mantas

Los voluntarios piden evitar ropa usada en mal estado o artículos que dificulten la clasificación, ya que el objetivo es agilizar el envío de la ayuda hacia las zonas más golpeadas por el terremoto.

La ayuda sigue creciendo

De acuerdo con organizaciones comunitarias, la lista de centros de acopio continúa ampliándose conforme más negocios y asociaciones se suman al esfuerzo. Incluso medios locales reportan que decenas de voluntarios trabajan en la recepción, clasificación y embalaje de los suministros que serán enviados durante los próximos días.

Quienes no puedan acudir personalmente también pueden colaborar mediante donaciones económicas a organizaciones humanitarias que operan dentro de Venezuela y que ya participan en la atención de la emergencia, como la Cruz Roja Venezolana y otras entidades internacionales que trabajan sobre el terreno.

La comunidad venezolana en Nueva York y Nueva Jersey ha hecho un llamado a mantener la solidaridad durante las próximas semanas, ya que la recuperación tomará tiempo y las necesidades humanitarias seguirán aumentando conforme avancen las labores de rescate y evaluación de daños.

Sigue leyendo:

* Federación Hispana crea fondo de $100,000 para asistir a víctimas en Venezuela

* EE.UU. anuncia $150 millones para Venezuela tras terremotos que dejaron miles de damnificados

* Influencers venezolanos disponen sus redes sociales tras los terremotos para coordinar ayudas humanitarias