Resident Evil Village: este 7 de mayo llega el octavo juego de la emblemática serie de terror

El videojuego de Resident Evil Village será lanzado en todo el mundo este 7 de mayo y el desarrollador Capcom ha publicado un breve video en YouTube para mantener a los fanáticos de la serie entretenidos hasta el estreno.

En un video corto que dura poco más de 30 segundos muestra un montaje de escenas con algunos diálogos de los personajes en algunas escenas nuevas del videojuego.

Venture into the beautiful, yet terrifying village, and unravel all of its dark secrets when #REVillage launches tomorrow on May 7th, for PS5, PS4, XSX|S, X1, Steam, and Stadia! pic.twitter.com/0nvcPMe0BS

— Resident Evil (@RE_Games) May 6, 2021