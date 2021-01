Cyberpunk 2077: ¿Qué causó el desastroso lanzamiento del videojuego y cómo fue la disculpa de uno de sus creadores?

CD Projekt Red, el estudio que realizó el videojuego Cyberpunk 2077 para el PS4 y el Xbox One, reconoció que sacó al mercado la versión para consolas antes de que estuviera listo.

La compañía informó que en los próximos días se realizará la primera de dos grandes autorizaciones para corregir los errores, informó a través de un video Marcin Iwinski, uno de los directivos de la empresa.

El pasado 10 de diciembre Cyberpunk 2077 fue lanzado para consolas de videojuegos y PC, sin embargo los jugadores experimentaron fallos en sus consolas que afectaron el rendimiento de los gamers. La compañía de software se disculpó y anunció un plan para corregir los errores.

En redes sociales CD Projekt Red informó que los errores en las consolas antiguas se debe al ancho de banda que impedía que el videojuego se pudiera llevar a cabo en un ambiente streaming.

Dear gamers,

Below, you’ll find CD PROJEKT’s co-founder’s personal explanation of what the days leading up to the launch of Cyberpunk 2077 looked like, sharing the studio’s perspective on what happened with the game on old-generation consoles. pic.twitter.com/XjdCKizewq

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) January 13, 2021