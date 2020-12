Para que no se te enfríe el pollo: KFC lanza una consola para mantenerlo caliente dedicada a gamers

Kentucky Fried Chicken anunció la llegada de la KFConsole, una máquina de videojuegos que será capaz de tener gráficos con calidad 4K y un lugar especial para mantener las piezas de pollo calientes mientras estas jugando.

Mark Walton, representante de relaciones públicas de Intel, fue quien presentó el miércoles la nueva consola a través de su cuenta de Twitter. Walton aseguró a los jugadores de videojuegos que la consola de KFC es real y no se trata de una broma.

Yes it's real. Yes, it's powered by Intel. And yes, it has a chicken warmer. 😅 #KFConsole #IntelGaming pic.twitter.com/WniXumUZZ2

— Mark Walton (@markalexwalton) December 22, 2020