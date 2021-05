“Te mataré”: Mayweather amenazó a Jake Paul tras ser despojado de su gorra

Este jueves el Hard Rock Stadium de Miami albergó la primera conferencia de prensa de la pelea entre Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul. Ambos contrincantes asistieron a lo suyo: trash talk. No obstante, el careo pasó a mayores cuando se involucró Jake, hermano de Logan, quien con sus bromas hizo explotar a Floyd y generó un revuelo con tintes de batalla campal.

Jake, quien es youtuber como su hermano, se puso cara a cara con Floyd luego de la rueda de prensa, y tras decirle un par de cosas, tomó la gorra de ‘Money’ y la lanzó, provocando la furia de la leyenda del boxeo. De inmediato, la seguridad de los dos personajes intervino para evitar males mayores.

It got heated at the Floyd Mayweather-Logan Paul press conference after Jake Paul took Mayweather's hat.

(via @jakepaul) pic.twitter.com/47EXBWKcJo

— SportsCenter (@SportsCenter) May 6, 2021