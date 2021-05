Pedro Sola se disculpa por haber insultado en vivo a Camila Sodi

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Durante una emisión del programa ‘Ventaneando’, Pedro Sola criticó a Camila Sodi luego de un altercado que tuvo con su compañera Linet Puente.

Se presentó una nota en la que Linet entrevistaba a Camila sobre su participación en el filme ‘El Exorcismo’ y en esta, la conductora exhibió a la actriz por su actitud ante la prensa, al grado de llamarla soberbia por las respuestas que dio sobre el trabajo periodístico.

“Me sorprende mucho que todavía haya actores y personalidades que no se saben conducir con los periodistas, que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego te atacan”, mencionó Puente.

Posteriormente, Pedro lanzó un calificativo hacia Sodi por su comportamiento con los reporteros y de manera molesta se escucha al conductor decir sobre la actriz: “Que no sé contestar, porque soy una imbécil. ¿Por qué no aprende a contestar?”, manifestó en vivo.

Ante la polémica declaración, ahora utilizó sus redes sociales para ofrecer una disculpa sobre lo sucedido y reconoció que no debió haber empleado esa palabra.

“Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho“, publicó en su cuenta de Twitter.

Aunque el conductor del programa de espectáculos no se refirió puntualmente a la actriz, el mensaje era claro.

Cabe mencionar que los demás conductores externaron su opinión y apoyaron a su compañera de emisión argumentando que la sobrina de Thalía siempre tiene descontentos con la prensa debido a que normalmente no le gustan las preguntas que le plantean.