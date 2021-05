Cuál es el peor tipo de grasa para comer si quieres bajar de peso, según los expertos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El consumo de grasas ha sido un tema bastante polémico para la salud y sobre todo en el camino de la pérdida de peso. La buena noticia es que elegir los tipos de grasa adecuados puede ser un gran aliado para adelgazar ¿El secreto? Tener claro que no todas las grasas son iguales, si bien tanto las grasas saludables como las grasas insaturadas (grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas) brillan por su poder saciante. Apostar por las fuentes de grasa saludables ayuda al organismo a absorber nutrientes vitales solubles en grasa y combate la inflamación, aspectos que potencian cualquier esfuerzo por perder peso.

Sin embargo las grasas nocivas no solo le dan una mala reputación a la grasa dietética, no le hacen ningún favor a la cintura y sobre todo a la salud general. Finalmente no es ninguna novedad decir que bajar de peso se basa en una combinación de factores: comer alimentos de calidad y nutritivos, reducir la ingesta calórica y estar físicamente activo. Por lo tanto la selección diaria de alimentos juega un papel determinante en los buenos resultados, con base en ello es probable que sea momento de revisar los alimentos básicos en nuestra cocina. Finalmente existen muchos productos que parecen inocuos, que son ricos en grasas saturadas, calóricos y con un nulo aporte en nutrientes.

De cierta manera no resulta sorprendente hablar sobre las peores grasas para la salud, no es ningún secreto saber que alimentos como las papas fritas, comidas rápidas, carnes procesadas, bollería y postres ¡Son la peor alternativa! Sin embargo recientemente de manera particular la ciencia ha descubierto cual es el peor tipo de grasa que se puede consumir para bajar de peso y es ¡Nuestra amada hamburguesa con queso! La investigación médica sugiere que la grasa saturada en los animales criados convencionalmente y los aceites hidrogenados artificiales deben limitarse tanto como sea posible, su alto consumo limita cualquier objetivo de bienestar general y pérdida de peso.

Lo cierto es que actualmente con la prohibición de las grasas trans en los Estados Unidos, la gente preocupada por su salud ha enfocado su atención en el tema y buscan centrarse en las mejores opciones de grasas para la salud. Es por ello que el consumo de alimentos ricos en grasas saludables como los frutos secos, aguacate, pescados grasos, semillas y aceite de oliva (entre otros), se ha vuelto una de las recomendaciones fundamentales. Sin embargo, se cuenta con un creciente cuerpo de evidencia en el cual se confirma que un alto consumo de grasas saturadas, en particular las que se encuentran en la carne, los productos lácteos enteros, los productos horneados fritos y procesados, se consideran potencialmente dañinos para la salud y deben limitarse conscientemente. Estas comidas suelen elevar muy negativamente los niveles de colesterol LDL (malo) mientras se suprimen los niveles de colesterol HDL (bueno) y genera daños irreparables en la salud cardiovascular. Además las grasas saturadas se relacionan con un aumento de la inflamación, lo que puede provocar afecciones graves y, en ocasiones, fatales, como enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, obesidad, diabetes, problemas cognitivos y de salud mental. A todo esto debemos agregar que la mayoría de los alimentos elaborados con productos animales convencionales con un alto contenido de grasa, las comidas procesados ​​y rápidas, que se caracterizan por su alto aporte en calorías y grasas, corresponden directamente al aumento de peso y al almacenamiento de grasa corporal.

Así lo comprueba un estudio publicado en la revista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Disease. El trabajo de investigación se enfocó en estudió a 16.822 adultos de 18 a 75 años y descubrió que una mayor ingesta de carnes rojas grasas se relaciona directamente con la obesidad abdominal, un factor de riesgo de enfermedades metabólicas, y mayor circunferencia de la cintura. Otra referencia de interés es el estudio publicado por BMC Nutrition, en el cual se comprobó que de los principales grupos de alimentos, la ingesta de carne está más altamente correlacionada con la prevalencia de obesidad y aumento de peso.

Como conclusión los especialistas señalan que estos hallazgos no quieren decir que se deba eliminar por completo la carne roja de la dieta. Sin embargo es muy importante vigilar las cantidades y frecuencia del consumo, pero sobre todo apostar por la elección de carne alimentada con pasto. Son medidas que no solo son de gran ayuda para reforzar la salud y pérdida de peso, es una mentalidad más amigable con el medio ambiente.

Para mayor contexto: Dependiendo de la raza de vaca, la carne de res alimentada con pasto contiene entre dos y cinco veces más omega-3 que la carne de res alimentada con granos. Es bien sabido que los ácidos grasos omega-3 reducen la inflamación y ayudan a evitar el aumento de peso. Además cabe mencionar que la proporción promedio de omega-6: omega-3 en la carne de res alimentada con pasto es de 1.53:1 y en la carne de res alimentada con granos, esta proporción aumenta hasta 7.65: 1. También según un estudio publicado American Journal of Clinical Nutrition, la carne de res alimentada con pasto, es más magra que la carne criada de manera convencional y contiene más ácido linoleico conjugado (CLA) una grasa natural que ayuda al cuerpo a quemar grasa.

Por lo tanto disfrutar de una hamburguesa con queso de manera ocasional es completamente saludable y disfrutable. Simplemente no olvides que actualmente es importante tomar desiciones más saludables para nuestro cuerpo y el medio ambiente, así que siempre elige la carne criada en pasto y consume este tipo de alimentos en ocasiones especiales. Finalmente todo se trata del equilibrio, apuesta por seguir una dieta basada en plantas, realiza actividad física, controla el estrés y procura el buen descanso.

—

Te puede interesar: