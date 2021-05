Muestran el momento en que una policía corre con la niña hispana baleada en Times Square

Un impactante video de la cámara corporal de la policía Alyssa Vogel muestra el heroico momento en que salvó la vida de la niña hispana Skye Martinez, que fue baleada en Times Square en sábado.

Las imágenes fueron difundidas el lunes por la policía de Nueva York y muestran a Vogel corriendo por la escena del crimen con la pequeña de cuatro años sangrando. En el video se ve a los transeúntes conmocionados y llenos de terror por los disparos que cimbraron el lugar.

In the tense moments after Saturday's shooting in Times Square, Officer Vogel, from @NYPDMTN, was directed to a child who was shot, exclaiming — "There's a baby?" She quickly applied a tourniquet & rushed the 4-year-old girl to a nearby ambulance. pic.twitter.com/6oX12VL26q

— NYPD NEWS (@NYPDnews) May 10, 2021