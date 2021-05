Agentes del Servicio Secreto y la “inapropiada cercanía” con Tiffany Trump y la exesposa de Donald Jr.

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Un nuevo libro sobre el Servicio Secreto revela “acercamientos inapropiados” entre agentes y Tiffany Trump y Vanessa, exesposa de Donald Trump Jr.

Las afirmaciones se hacen en el volumen Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service (Cero falla: el ascenso y caída del Servicio Secreto), un nuevo libro Carol Leonnig, reportera del Washington Post y ganadora del premio Pulitzer.

La relación entre Vanessa y el agente ocurrió en algún momento entre 2017 y 2020, pero no se indica si fue antes de 2018, cuando ella decidió separarse del hijo mayor del expresidente Donald Trump.

“(Ella) comenzó a salir con uno de los agentes que habían sido asignados a su familia'”, se describe en el libro.

Vanessa estuvo casada Don Jr. desde 2005 y su solicitud de divorcio en 2018 ocurrió en medio de acusaciones de que había engañado con la exconcursante de Celebrity Apprentice, Aubrey O’Day.

Sobre Tiffany se dice que tras terminar una relación amorosa comenzó a tener citarse con un oficial del Servicio Secreto.

“(Ella) comenzó a pasar una cantidad inusual de tiempo a solas con un agente del Servicio Secreto”, se afirma.

La autora agrega que la familia Trump se preocupó por el comportamiento de Tiffany, según un adelanto de The Guardian.

“[Ellos] se preocuparon por lo cerca que parecía estar Tiffany del agente alto, moreno y guapo”, escribe Leonnig.

Actualmente Tiffany está comprometida con el millonario Michael Boulos con quien se mudó a Florida.

El libro de la editorial Random House se publicará el 18 de mayo y en él se describe la labor de la agencia de Seguridad Nacional al servicio del Presidente de los Estados Unidos y su familia, desde desde el asesinato de John F. Kennedy hasta la alarmante mala gestión de los años de Barack Obama y Trump.

La autora dice que los agentes del Servicio Secreto habían informado de la relación entre Vanessa y el agente no identificado, pero el oficial no enfrentó acciones disciplinarias, ya que no estaba asignado directamente a la exesposa de Donald Jr.

Aunque no hay detalle de cuándo habría ocurrido esa relación, en 2017, según los informes, Trump Jr. pidió le quitaran la protección del Servicio Secreto las 24 horas a su familia, “porque querían más privacidad”.

Tampoco se confirma si el expresidente Trump sabía de las relaciones, pero en algún momento el exmandatario se quejó de oficiales, a quienes quería despedir.

“Quiero a estos tipos gordos fuera de mi servicio”, se afirma que el exmandatario dijo. “¿Cómo van a protegerme a mí y a mi familia si ni siquiera pueden correr en la calle?”.

La familia Trump ha sido una de las más caras para el erario en proteger, debido a los distintos viajes de los hijos del exmandatario.