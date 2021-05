Bombazo olímpico: Rafael Nadal podría no asistir a Tokio 2020 por la pandemia

Uno de los grandes atractivos para ver el tenis en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es tener a Rafael Nadal en cancha compitiendo por colgarse una nueva medalla en su cuello. Esa posibilidad pasó a ser una gran incógnita luego de las más recientes declaraciones del tenista de Manacor.

El actual número 2 del mundo en el ranking ATP puso en tela de juicio su participación en la fiesta olímpica por no ser un año normal. Teme a la pandemia y a las exigencias de su cuerpo que ya tiene 34 años de edad.

“No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses”, aseguró en la rueda de prensa del Master 1000 de Roma.

Reconoce que siempre será un honor representar a su país en el magno evento deportivo, pero debe ajustarse: “Tengo que organizar mi calendario. En un año normal siempre tengo claro mi calendario desde el 1 de enero, pero este año es distinto. Hay que ser flexible”, agregó.

Nadal fue el abanderado español en los Juegos Olímpicos Rio 2016 y conquistó dos medallas de oro en su historial en JJOO. Se colgó la dorada en Pekín 2008 (individual) y en Rio 2016 (en dobles con Marc López). En Londres 2012 no estuvo por lesión, asó que se asistir a Tokio serían sus terceros juegos.

Rafa Nadal has become the latest player to cast doubt over his Olympics participation this summer. https://t.co/4QWm6E6pSm

— TennisBuzz (@TennisBuzzBlog) May 11, 2021