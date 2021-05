Jailyne Ojeda caldea Instagram con una minifalda que resalta sus encantos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jailyne Ojeda sabe perfectamente cómo alegrar la pupila y cortar la respiración de sus 13.1 millones de fans de Instagram con sensual contenido desde todo tipo de lugares.

Hace unos días, la modelo mexicana calentó la famosa red social gracias a unas fotos y videos donde aparece posando con un top blanco de estampados de mariposas y una minifalda gris que resalta a la perfección sus encantos, debido a que, en algunas tomas, la prenda apenas alcanza a cubrir su retaguardia.

“Nothing is coincidental. If you met me it was for a reason”, escribió en la publicación que ha sumado 344 mil corazones rojos y más de dos mil 400 halagos.

“Eres la mujer más hermosa del mundo ❤️😍”, “Esa palmera tiene demasiada suerte 🤤🤩” y “Tremendo cuerpazo 🔥😍”, son algunos de los piropos que ha recolectado la joven de 24 años.

(Desliza para ver todo el material)

Previamente, Jailyne Ojeda subió varias postales y un video donde aprovechó para mostrar sus curvas mientras disfruta de un jacuzzi, usando un bikini de hilo con el que arrebató suspiros.

