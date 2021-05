Andra Day se está recuperando de su adicción a la pornografía y el sexo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Uno de los mayores desafíos a los que tuvo que enfrentarse la cantante Andra Day de cara a su debut como actriz en la película ‘The United States vs. Billie Holiday’ no guardaba ninguna relación con el reto interpretativo de meterse en la piel de uno de los mayores iconos de la música.

Según ha revelado ahora la artista de 36 años, antes de comenzar el rodaje sufría una adicción al porno y al sexo a la que decidió hacer frente de una vez por todas porque no quería aportar “ningún elemento de sexualización” al papel.

“Acababa de salir de una situación en mi propia vida: lidiar con la adicción al porno, la adicción al sexo. Estoy siendo muy, muy sincera contigo porque no soy la única. Pero sabía que quería que todo eso desapareciera“, ha desvelado en una entrevista a InStyle.

Aunque Andra tuvo que perder doce kilos para meterse en la piel de la protagonista y comenzó a fumar y beber para mostrar un aspecto frágil ante las cámaras, irónicamente ella se encuentra ahora repleta de fuerza y optimismo.

“Tras interpretar a Billie, ahora siento que le estoy rindiendo homenaje y he descubierto la fuerza de la feminidad. Estoy en un momento mucho más feliz para disfrutar de todo, desde luego, porque he dejado atrás la adicción, si quieres decirlo así”, ha celebrado.

Lo único que lamenta de toda la experiencia, que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz, es haber dicho adiós a su figura más curvilínea por exigencias del guion.

“La gente me ha preguntado: ‘¿Te sientes más guapa ahora que has perdido peso?’. Y yo siempre digo: ‘¡Claro que no! ¡Me gustaba estar más jugosa! Estaba muy bien’. Pero me gusta cómo ha afectado a mi cuerpo, a mis articulaciones. Sí que se nota la diferencia”.