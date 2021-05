Jennifer López y Ben Affleck juntos rumbo a su escapada de amor: paparazzi expone las imágenes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jennifer López y Ben Affleck se fueron juntos de viaje a Montana. Las imágenes expuestas por el paparazzi confirman la escapada de amor. Por fin los fans pueden ver fotografías recientes de estos dos “nuevos enamorados” juntos. En las estampas expuestas por The Grosby Group se puede observar a JLo en el auto junto a Ben. Los dos parecen muy decididos y serios. ¿Qué estarían pensando en ese momento? Sea como sea parece que la decisión ya había sido tomada y la “Diva del Bronx” cuando tuvo que elegir ni se acordó a Alex Rodríguez.

En la siguiente captura se puede vislumbrar cómo Jennifer López y Ben están a punto de subir al avión que los llevaría a su destino amoroso: Montana. La cantante incluso sujeta la manga del abrigo de su pareja para que pronto subieran al avión privado. Hasta este momento todo indica que ninguno de los dos se había percatado de que había un paparazzi siguiéndoles la pista.

Se nota que la pareja no estaba pensando en esconderse, al menos no del todo, ya que al llegar a la zona de despegue no había ningún equipo de seguridad desplegado para evitar ser captados por los paparazzi y mantener así la secrecía de cara al público. Al contrario, parece que a ninguno de los dos les importaba ser captados juntos o no.

Ahora que la escapada romántica ha sido confirmada con estas imágenes y todo indica que en efecto “Bennifer” ya no es un simple rumor, está claro que la prensa rosa y sensacionalista estará dándole mayor cobertura a JLo y a Ben Affleck.

Esto no es del todo una buena noticia para Ben, el famoso actor y productor de cine no es de las celebridades que se sientan bien con la atención mediática. Su relación con López en el pasado sufrió momentos de estrés debido a esta situación, porque no importa lo que Jennifer haga, ella siempre obtendrá la atención de los paparazzi, quienes incluso la persiguen para captarla en leggings rumbo al gimnasio.

Ahora, Alex Rodríguez parece que sí tiene razones para estar triste, aunque si en efecto él le fue infiel a la diva en reiteradas ocasiones, poco o nulo derecho tiene a opinar sobre todo esto.

Dicen que A Rod buscó a Jennifer López molesto, por su viajecito con Ben Affleck, y a la diva no le importó

Clarissa Molina regresó a Univision y con su vestuario opacó a Lili Estefan en El Gordo y la Flaca