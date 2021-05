Sospechoso de la balacera en Times Square fue arrestado dentro de un auto comiendo en McDonald’s

Dentro de su vehículo estacionado y comiendo McDonald’s, en la localidad de Jacksonville en Florida, así fue encontrado y arrestado Farrakhan Muhammad, el sospechoso de la balacera del pasado sábado en Times Square, informó este miércoles el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD).

El pasado sábado, alrededor de las 5 p.m., el sospechoso habría intentado matar a su hermano tras mantener una discusión con él, y disparó de manera descontrolada en pleno centro de Times Square, en la calle 44 con Séptima avenida, hiriendo a tres inocentes transeúntes: Wendy Magrinat de 23 años, Marcela Aldana de 43, y la pequeña Skye Martínez de 4 años en una pierna. Todas las víctimas fueron trasladadas al hospital en condición estable.

En una rueda de prensa en One Police Plaza, la sede de la Uniformada en el Bajo Manhattan, el comisionado de Policía Dermot Shea dijo: “Hoy se hizo justicia. Yo tuve la oportunidad de hablar con el padre de la niña baleada en el hospital, y le dije que haríamos todo lo que esté en nuestro poder para hacer justicia para su pequeña niña. Y hoy estamos cumpliendo esa promesa”.

⚠️ ARRESTED

The man who brazenly fired a gun in busy @TimesSquareNYC striking 3 people — including a 4-year-old — was apprehended by our @USMarshalsHQ partners today in Florida.

My heartfelt thanks to everyone who responded that day & who continue to work on this investigation. pic.twitter.com/TVDUDYdFA2

— Commissioner Shea (@NYPDShea) May 12, 2021