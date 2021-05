5 trucos populares y efectivos para bajar de peso, con base científica

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Hoy en día todos queremos bajar de peso y de cierta manera hemos caído en todo tipo de dietas estrictas y suplementos que prometen ayudarnos a obtener los mejores resultados. Sin embargo es importante saber que aunque la pérdida de peso es un camino muy personal y en el cual influyen características muy peculiares en cada persona. Se cuenta con estudios en los que se demuestra que hacer cambios en el estilo de vida es mucho más efectivo que cualquier medida extrema, que ponga en riesgo nuestra salud y se derive en un molesto efecto rebote.

Lo cierto es que se escucha muy fácil hablar sobre “cambios de hábitos” sin embargo en muchas ocasiones no sabemos ni por dónde empezar. La buena noticia es que existen pequeñas pero contundentes medidas que marcarán una significativa diferencia, al unir todas estas costumbres positivas será mucho más fácil adelgazar y alcanzar los objetivos de salud que nos fijemos. A continuación te presentamos cinco trucos dietéticos respaldados por la ciencia para evitar la ingesta excesiva de calorías, alimentarte más saludablemente y bajar esos kilos extras. Lo mejor de todo es que se trata de medidas completamente sostenibles y que cambiarán tu estilo de vida significativamente.

1. Come las frutas y verduras

A estas alturas queda muy claro que un abundante consumo de frutas y verduras, es simplemente una de las medidas más importantes para bajar de peso y prevenir enfermedades. Sin embargo con la creciente popularidad en el consumo de jugos y licuados verdes, muchas personas se han acostumbrado a suplir el consumo de frutas y verduras. Sin embargo tenemos noticias para ti: un reciente estudio encontró que intercambiar tres vasos de jugo de fruta a la semana por tres porciones de fruta entera se asoció con un riesgo reducido de desarrollar diabetes tipo 2. Además se comprobó que es una de las mejores y más sencillas medidas para bajar de peso, ya que las frutas enteras aportan una buena dosis de fibra (nutriente clave en el adelgazamiento y proceso digestivo). Así que ha llegado el momento de cambiar esa botella de jugo de manzana repleto de azúcar y que aumentará tus medidas, por una manzana entera.

2. Utiliza tazones más pequeños para servir la comida

Tal vez este sea el pretexto perfecto para actualizar la vajilla en el hogar. Se cuenta con investigaciones que han comprobado que comer en tazones grandes, es un factor que incrementa en un 16% el consumo de alimentos. De cierta manera es bastante lógico, un tazón grande, de manera natural hará que nos sirvamos más comida. Por lo tanto apostar por tazones más pequeños será de gran ayuda para evitar comer en exceso y controlar mucho mejor la ingesta calórica diaria. Utiliza los tazones grandes para montar abundantes y coloridas ensaladas repletas de frutas y vegetales ¡Solo en ese caso vale la pena! Y claro sin aderezos cremosos, ni elementos empanizados o fritos.

3. No comas distraído ni viendo el televisor

Todos sabemos lo disfrutable que es comer o beber mientras vemos nuestra serie favorita en Netflix o lo oportuno que puede ser mientras revisamos el correo electrónico. Sin embargo por más tentador o práctico que sea, son costumbres que debes de evitar a toda costa ya que se asocian con el aumento de peso y propician la vida sedentaria. Según un estudio publicado en American Journal of Clinical Nutrition, las personas que comen distraídas comen un 10% más de lo que lo harían estando concentrados y enfocados en simplemente disfrutar la hora de la comida. Además estos hábitos suelen relacionarse con un mayor consumo de alimentos calóricos y comidas rápidas.

4. Come antes de comer

Si acostumbras morir de hambre todo el día con el objetivo de ahorrar calorías para la cena y finalizar la jornada con un gran premio de hamburguesa y papas fritas ¡Estás cometiendo un grave error! Los expertos en nutrición enfatizan cada vez más sobre la importancia de las colaciones y apetitivos, son el mejor aliado para evitar comer en exceso y sobre todo para no caer en posibles atracones. Una de las mejores recomendaciones es consumir colaciones saludables a media mañana y tarde, y antes de comer apostar por un tazón de sopa o ensalada. Este simple cambio de costumbres es clave para controlar el apetito y la ansiedad por comer. Según un estudio realizado por investigadores del estado de Pensilvania, comer colaciones reduce la ingesta total de calorías en una comida hasta en un 20% ¡Nada mal! Recuerda consumir alimentos integrales y nutritivos, como frutas, verduras, yogurt, frutos secos, quesos bajos en grasa, cereales integrales, grasas saludables y legumbres.

5. Simplemente agrega canela en tus platillos cotidianos

En los últimos años las especias medicinales han tomado un lugar muy especial en el campo de la nutrición y las pautas alimenticias enfocadas en la pérdida de peso. Por fortuna contamos con una exótica variedad que nos permite integrarlas con éxito en todo tipo de bebidas y platillos, tanto dulces como salados. De manera particular la canela es simplemente la mejor especia para promover el adelgazamiento y potenciar la salud. Según un estudio publicado en The Journal of the American College of Nutrición, una cucharadita o ramita de canela es la adición perfecta para las comidas con almidón (como la avena) ya que tiene el poder de estabilizar el azúcar en la sangre y evitar picos de insulina que provocan hambre, antojos y aumento de peso. Además se asocia con grandes beneficios para acelerar el metabolismo y depurar el organismo.

