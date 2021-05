Kris Jenner no gastó ni un centavo en el regalo de Kim Kardashian por su cumpleaños número 40

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La estrella televisiva Kris Jenner, matriarca del clan Kardashian, no echó mano de su abultada cuenta bancaria para agasajar a su hija Kim Kardashian con carísimos regalos por su 40 cumpleaños (amén de las fiestota que tuvo y que no pago Kris). Esta vez, la mamá de las Kardashian-Jenner no tuvo que gastar ni un centavo en el regalo que le dio a su consentida. El presente fue una carta escrita por Kris que llegó a las 20 páginas.

A pesar del fiestón que Tuvo Kim por haberse convertido en cuarentona pero muy bien conservada. Recibió un espectacular y muy personal regalo de su mami. En su última intervención radiofónica, la además mánager de todos sus retoños ha revelado que también tuvo un detalle muy emotivo y personal para la más famosa de su prole. Así, Kris decidió tomar bolígrafo y papel para escribirle una carta de nada menos que 20 páginas llena de anécdotas, recuerdos y elogios ligados a la fascinante vida de la empresaria: todo un gesto que, sin embargo, también se extenderá al resto de sus hijos cuando llegue su momento.

“Siempre pensé en escribir cartas a mis hijos para celebrar ocasiones especiales, pero la verdad es que me quita mucho tiempo porque suelo escribir cartas muy largas. En cualquier caso, para el último cumpleaños de Kim el año pasado, me senté un buen rato para escribirle una carta muy bonita, en la que expresaba todo lo que sentía por ella. Y creo que acabé escribiendo 20 páginas o así”, ha explicado la ‘momager’ a su paso por el podcast ‘At Home with Linda and Drew Scott’, antes de admitir que Kourtney, Kendall y Kylie ya tenían sus respectivas misivas. Dentro de poco les tocará a Khloé y Rob Kardashian.

Por otro lado, ayer Kim Kardashian volvió a dar de qué hablar en las redes sociales. Resulta que la famosa publicó una foto en bikini desde la playa para presumir su cuerpazo a los 40 años. Pero lo que llamó la atención no fue su figura sino el supuesto exceso de photoshop que utilizó la ex de Kanye West en la imagen. Supuestamente se borró un dedo y, en vez de aparecer con cinco, se veían sólo cuatro en la imagen.

Hace unos años le pasó lo mismo pero, en vez de uno menos, apareció con seis dedos en la imagen. Por lo que posteriormente, Kim tuvo que publicar una foto de sus pies para que la gente viera que ella tiene cinco dedos como todos y no seis como se estaba corriendo la ola.

