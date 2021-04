Las Kardashian tocarán temas dolorosos para ellas en el programa de Andy Cohen

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presentador Andy Cohen ha vuelto a ejercer de maestro de ceremonias -o de mediador y pacificador, en función del devenir de los acontecimientos- en una de esas populares ‘reuniones especiales’ que, en este caso, protagonizarán casi todos los miembros del clan familiar más famoso de la pequeña pantalla estadounidense: los Kardashian-Jenner. El afamado presentador tocará temas dolorosos para cada una de ellas en el marco de la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians”. Cohen aseguró que no dejará ningún tema en el tintero.

En su programa matinal de la emisora de radio Sirius XM, el astro de la televisión ha señalado que de cara a este esperado encuentro, muy similar a los que suele organizar al final de cada temporada de los ‘realities’ de la saga ‘Real Housewives‘, no se ha vetado ningún tema, por polémico, doloroso o delicado que pueda ser para sus protagonistas.

Andy ha subrayado además que todos los participantes del esperado espacio –Kourtney, Kim y Khloé Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner, Scott Disick y la matriarca Kris Jenner– han abordado todos los asuntos que se les ha planteado con total sinceridad, muchas ganas de aclarar ciertos malentendidos y, sobre todo, sin reparo alguno a la hora de contestar preguntas difíciles. Así, la mediática familia habría demostrado que quiere despedir esta larga etapa de su legendaria trayectoria televisiva, la presidida por su buque insignia ‘Keeping Up With The Kardashians‘, por todo lo alto.

“Solo puedo decir que no se ha quedado ningún tema sin tratar. Kim y Khloé dijeron específicamente: ‘Queremos hacer esto y queremos hacerlo bien, para decir adiós al programa con un ‘bang'”, ha declarado el presentador, quien también ha enumerado algunas de las vivencias de las que la familia Kardashian-Jenner reflexionará abiertamente en este especial: el breve matrimonio de Kim y su ex Kris Humphries, los rumores sobre el gusto, supuestamente excesivo, de Kylie Jenner por la cirugía plástica o la sucesión de infidelidades sufridas por Khloé tiempo atrás, entre otras muchas experiencias.

Seguramente se hablará del reciente divorcio de Kim y Kanye West y cómo esta está viviendo después de la separación. Una fuente cercana a la socialité dijo que la misma se está disfrutando mucho su nuevo estatus: “Kim se lo está pasando muy bien a día de hoy. Se siente más libre y feliz que nunca. Se trata de una nueva era para ella, en la que quiere abrazar la vida. Le ha encantado volver a salir con sus amigos, conocer gente nueva y, en general, socializar como antaño”.

De hecho, fue vista en una fiesta hace poco con el cantante colombiano Maluma. En principio surgieron rumores de un posible romance entre ambos. Pero los mismos fueron descartados posteriormente cuando Maluma se dejara ver con otra mujer agarrado de la mano por las calles de Miami, confirmando que se trata de la arquitecto Suasana Gómez.

